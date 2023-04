Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Je kent het wel: in alle drukte sla je bestanden die je maar even nodig hebt op in de Downloads-map. Zou het niet handig zijn als Windows oude bestanden automatisch voor je opruimt? Dat kan, met de functie Slim opslaan.

Doorgaans is je Downloads-map het rommeligst. Daar komt namelijk vanalles in terecht: gaande van e-mailbijlages die je ooit geopend hebt, tot exe-installatiebestanden voor programma’s die je maar één keer moest gebruiken. Dat is ook gewoon eigen aan de Downloads-map: ze is niet specifiek. Tijd voor een grote schoonmaak.

Stap 1: Downloads-map controleren

Voor je Windows automatisch bestanden laat wissen, is het uiteraard wel een goed idee om eerst even te controleren of er toch geen belangrijke dingen in de Downloads verzeild zijn geraakt. Open Windows Verkenner en klik links op Downloads. Het beste overzicht creëer je door te rechtsklikken in het venster en items te sorteren op Datum of Gewijzigd op. Onder het menu Beeld kan je kiezen voor (extra) grote pictogrammen om de inhoud van foto’s beter te kunnen beoordelen, zonder de bestanden telkens te moeten openklikken.

Beginnen doe je met je Downloads-map overzichtelijk te maken.

Stap 2: Downloads handmatig opruimen

Het belangrijkste is nu om bestanden die je absoluut wil behouden veilig te stellen. Dankzij het overzicht dat je creëerde in stap 1, weet je wat écht oud is en waar je het ongeveer moet gaan zoeken. Kopieer belangrijke bestanden simpelweg naar een map waarvan je weet dat die gesorteerd is. Als je alle bestanden bent afgegaan, kan je de rest in principe gewoon selecteren met Control + A en vervolgens op Delete drukken. Als je dat te drastisch vindt, kan je desgewenst je tijd nemen om losse bestanden of kleinere selecties te verwijderen.

Stap 3: Downloads automatisch opruimen

Stap 2 kan dus wel wat tijd vragen. Om heel wat handmatig werk te vermijden, kan je ook gewoon voorkomen dat je Downloads-map straks weer uitpuilt. Dat doe je in Windows met de functie Slim opslaan. Typ ‘Slim opslaan’ in de zoekbalk van Windows en klik dan op Wijzigen hoe Slim opslaan ruimte vrijmaakt (of een ander onderdeel van Slim opslaan). De verschillende opties spreken voor zich. Zoals je kan zien wordt je prullenbak al automatisch om de 30 dagen leeggemaakt. Wijzig dat indien gewenst. Daaronder krijg je de optie om bestanden uit de map Downloads automatisch te laten verwijderen, na 1, 15, 30 of 60 dagen. Selecteer jouw voorkeur en Windows zal je Downloads vanaf nu automatisch opruimen. Handig, toch?

Naast je Prullenbak kan je ook je Downloads automatisch laten leegmaken.