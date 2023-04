Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Is je wifiverbinding in huis plots verbroken of merk je dat je regelmatig terug verbinding moet proberen te maken met het netwerk op je Windows-pc? Je volgt het best onderstaande stappen om problemen in Windows uit te sluiten. Mochten alle andere wifi-apparaten op je netwerk sterk bereik hebben, maar je Windows-pc niet, dan is het allicht tijd om de computer te laten repareren of een nieuwe pc uit te kiezen. Voor je daar je zuurverdiende centen aan uitgeeft, kijken we nu eerst naar de stappen die je zelf makkelijk kan ondernemen.

Stap 1: het wifinetwerk verwijderen

Grote kans dat het probleem hier niet ligt, maar het is de basisstap om het wifinetwerk zelf eens te verwijderen. Zeker als je veel verschillende wifinetwerken in huis hebt, kan het geen kwaad eens alle netwerken te verwijderen. Nadien is het aan te raden voortaan nog maar één netwerk per locatie op te slaan. Je wifimodem zal namelijk altijd proberen verbinding te maken met het sterkste netwerk; hierdoor kan je desktop of laptop af en toe zijn verbinding verliezen. Dit geldt dan enkel bij wifi-netwerken met verschillende namen. Als alles onder één naam geconfigureerd staat, is de kans veel kleiner dat je daar last van hebt. Goed, nu je dat weet: hoe ‘verwijder’ je een wifinetwerk in Windows 11? Klik in de taakbalk rechts op het wifi-icoontje, gevolgd door het pijltje achter de wifinaam. Klik tot slot met je rechtermuisknop op het netwerk en selecteer ‘Vergeten’. Doe dit bij ieder zichtbaar netwerk dat je ooit opsloeg.

Stap 2: de drivers de-installeren

Een deel van de wifiproblemen kunnen we soms ook oplossen door de drivers van je modem te verwijderen. Je wordt daarmee verlost van mogelijke problemen die in de driver zijn geslopen – bijvoorbeeld corrupte bestanden – die de werking van de modem beïnvloeden of zelfs volledig stokken. Om een driver in Windows 11 te verwijderen, moet je naar Apparaatbeheer navigeren. Zoek dit op via de zoekbalk die je in de taakbalk vindt of bovenaan het startmenu. Je kan in Apparaatbeheer vervolgens op zoeken naar het tabblad Netwerkadapters. Klik op het pijltje links van de tekst om de volledige lijst met verbonden apparaten te tonen. Zoek naar een apparaat met ‘wifi’ in de naam of iets dat erop wijst dat het de wifi-modem is. In de handleiding van je computer of zijn specificatielijst vind je vaak ook de naam van de adapter, mocht je er niet helemaal uitkomen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op het juiste apparaat en kies voor Apparaat verwijderen. Windows installeert hierna overigens automatisch weer de juiste drivers, je hoeft dus zelf niets te doen.

Wifi-adapters bevatten meestal de tekst ‘wifi’.

Stap 3: de frequentie aanpassen

Voordat we alle netwerkinstellingen van je apparaat resetten, kan je het wifiprobleem ook nog op een andere manier pogen op te lossen. Je kan in Windows namelijk een gewenste wififrequentie selecteren. Door te kiezen voor 2,4 GHz in plaats van 5 GHz krijg je een veel stabieler netwerk. Dit gaat soms wel ten koste van netwerksnelheden, maar als je nu een zeer instabiele verbinding hebt, is dit wel een mogelijke oplossing. Blijf hiervoor hangen in Apparaatbeheer, en klik wederom op je wifi-modem. In plaats van op Apparaat verwijderen klik je nu op Eigenschappen. Klik bovenaan nu op het tabblad Geavanceerd en zoek naar de opties met de namen die beginnen met 802.11 (vaak staan ze bovenaan). Kies daarbij enkel de optie voor 2,4 GHz-netwerken (liefst met meerdere letters, zoals b/g/n). Gekozen? Klik op OK om de instelling op te slaan.

Door de frequentie aan te passen, krijg je mogelijk een stabielere verbinding.

Stap 4: netwerkinstellingen resetten

Soms zit er maar één ding op met netwerkproblemen in Windows: de netwerkinstellingen resetten. Dit betekent dat je alle ingestelde netwerken (en de instellingen voor die netwerken, zoals datalimieten) verliest. Tegelijk is het soms de enige manier om van je netwerkproblemen af te komen. Hoe je dat doet? Zoek via het startmenu naar de instelling Netwerk opnieuw instellen en klik erop. Klik op Nu opnieuw instellen en ga akkoord met het verliezen van de instellingen als daarnaar gevraagd wordt. Windows 11 start hierna na 5 minuten automatisch je computer opnieuw op. Daarna zit er nog maar één ding op: kijken of de problemen verholpen zijn. Dat geldt overigens voor iedere stap die is opgelijst. Voer ze niet allemaal achtereenvolgens uit, maar kijk eerst of de problemen zijn verholpen. Zo nee, dan kan je weer een stapje verder.

Zo reken je in Windows 11 voor eens en altijd af met netwerkproblemen.

