Soms wil je gewoon door kunnen werken zonder om de haverklap een nieuwe melding te krijgen. De nieuwe Focus-instellingen van Windows 11 zorgen ervoor dat jij niet gestoord wordt. Ping, je hebt mail! Ping, iemand wil je bellen op Teams! Ping, nieuw bericht op WhatsApp! Niets vervelender dan een combinatie van bovenstaande meldingen wanneer je een middag goed wil doorwerken. Daar heeft Microsoft eindelijk iets op gevonden in de vorm van Focus in Windows 11.

Stap 1: focusinstellingen zoeken

Belangrijk om te weten, is dat Focus alleen beschikbaar is in Windows 11. Wie nog Windows 10 heeft, kan bijgevolg geen gebruik maken van deze nieuwe optie. Voor de volledige instellingen van Focus in Windows 11, ga je eerst naar de algemene instellingen en vervolgens naar het tabblad Systeem. Daar vind je op de vierde plaats in de lijst het vak Focus. Klik daarop om naar de Focusinstellingen te gaan.

Wie zoekt (in Windows 11), die vindt!

Stap 2: sessieduur instellingen

In het Focusmenu vind je vijf eenvoudige instellingen. In de eerste plaats kan je de duur van de sessie instellen. Die kan minimaal 5 en maximaal 240 minuten duren. Je kan ook instellingen of je de timer van je sessie wil zien in de klok of niet. Daaronder kan je bepalen in welke mate je meldingen nog kan opmerken. Deze drie opties zijn standaard ingeschakeld.

Bepaal hoe lang en in welke mate je niet gestoord wil worden.

Stap 3: instellingen voor meldingen

Zoals je hierboven kon lezen, zijn de opties Badges verbergen in taakbalk-apps, Knipperen verbergen in taakbalk-apps en Niet storen inschakelen, standaard geactiveerd. De eerste optie zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld niet kan zien hoeveel nieuwe e-mails er in je mailbox zitten tijdens een sessie. De tweede optie blokkeert op zijn beurt oplichtende icoontjes bij nieuwe berichten in WhatsApp en de laatste optie blokkeert elke vorm van inkomende oproep via Teams en andere vergaderprogramma’s.

Stap 4: sneltoets voor Focus

Wie altijd dezelfde instellingen wil bij een Focussessie, hoeft bovenstaande stappen maar één keer uit te voeren. Windows 11 zal die onthouden en toepassen wanneer je met de sneltoets een sessie opstart. Door rechtsonder in de taakbalk op de klok te klikken, opent het meldingenscherm met de kalender zich. Helemaal onderaan zie je de sneltoets om een Focussessie te activeren. Je kan hier de timer aanpassen en de overige instellingen neemt Windows 11 over van de vorige sessie.

Met één klik zit je in Focus-modus.