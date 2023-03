Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Weinig Windows-problemen zijn zo vervelend als zaken die aan je drivers gerelateerd zijn. En daarbij denken we in de eerste plaats aan situaties waarin de audio opspeelt. Krijg je geen geluid uit de juiste kanalen? Zo kan je audiodrivers updaten in Windows. Er zijn in principe drie manieren om je audiodrivers te updaten of opnieuw te installeren: via het Apparaatbeheer in Windows, via Windows Update en door een manuele download en installatie via de website van de fabrikant van de geluidsmodules. We doorlopen ze alle drie even.

Optie 1: audiodrivers updaten met Apparaatbeheer

Klik op het vergrootglas of in het tekstvak ernaast in de taakbalk van Windows en typ Apparaatbeheer. Klik erop en in dat menu krijg je alle onderdelen te zien die een verbinding hebben met het moederbord van je pc. Gebruik je Windows in het Nederlands, dan moet je gaan kijken onder de hoofding Besturing voor geluid, video en spelletjes (Sound, video and game controllers). Rechtsklik op het audioapparaat dat niet goed werkt en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken. In het dialoogvenster dat opent kies je voor Automatisch zoeken naar stuurprogramma’s. Windows leidt je stap voor stap door de procedure, mochten er nieuwere drivers beschikbaar zijn. Herstart daarna je pc en hopelijk is het probleem opgelost. Indien niet: geen nood. Je kan optie 2 en 3 nog proberen.

Als eerste kan je de drivers automatisch laten updaten.

Optie 2: drivers installeren met Windows Update

Wanneer de nieuwste versie voor jouw audiodrivers pas recent uitgebracht werd, dan vind je die mogelijk nog niet terug via Apparaatbeheer, maar wel via Windows Update. Open de instellingen door op de Windows-toets + i te drukken en kies voor Bijwerken en beveiliging (Update & Security). In het menu links moet je bij Windows Update zijn (het eerste item). Klik vervolgens op de knop Naar updates zoeken en Windows zal ook eventuele audiodrivers aanbieden, als die er zijn. Mogelijk zitten die verpakt in een update. Installeer die en herstart je pc. Nog altijd geen (correct) geluid? Dan gaan we voor optie 3.

Controleer via Windows Update of er nieuwe audiodrivers beschikbaar zijn.

Optie 3: drivers downloaden bij de fabrikant

In laatste instantie kan je dus nog handmatig de nieuwste drivers voor je geluidsapparaat installeren. Surf daarvoor naar de website van je fabrikant. Meestal vind je stuurprogramma’s terug onder de sectie Support (Ondersteuning) en sommige fabrikanten verwijzen duidelijk naar de categorie Drivers. Kies jouw model (de naam vind je terug in Apparaatbeheer, onder optie 1) en download het bijhorende stuurprogramma. Open het uitvoerbare bestand (exe) en installeer de drivers. Herstart je pc en… hout vasthouden. Lukt het dan nog niet, dan ga je best naar een specialist.

Fabrikanten voorzien bijna altijd drivers op hun website.

