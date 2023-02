Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Loopt je computer de hele tijd vast of denk je dat je computer geïnfecteerd is door malware of andere vijandige software? Dan kan een goed geplaatst herstelpunt redding brengen. De optie om een systeemherstelpunt te maken zit al jaren in Windows ingebakken, dus het is mogelijk om zelfs van een Windows XP-computer een herstelpunt te maken. Een herstelpunt kan dus goed van pas komen bij het verwijderen malware en/of allerhande virusbestanden. Ook kan een herstelpunt nuttig zijn als Windows 11 na een wijziging in de instellingen (of een systeemupdate) allemaal foutmeldingen geeft of zelfs gewoon niet meer opstart. Een herstelpunt maken in Windows 11? We laten je zien hoe je dat doet.

Herstelopties in Windows 11

Vroeger was systeemherstel nog een belangrijk onderdeel van Windows. In de afgelopen jaren heeft Microsoft echter besloten om de instelling verder weg te werken.

Door in het startmenu te zoeken naar Herstelpunt kom je direct in het juiste menu toe; open Een herstelpunt maken. In de bovenste balk kan je vervolgens klikken op Systeembeveiliging, waarna je direct een kopje ziet voor Systeemherstel. Je kan onder Configureren nog instellen hoeveel ruimte de back-up in beslag mag nemen op je harde schijf, laat dit in alle gevallen staan rond de 10 procent. Klik vervolgens op Toepassen en OK.

De Herstelopties in Windows 11 zijn makkelijk te vinden.

Een herstelpunt maken

Als de zaken voor de opslagruimte zijn ingesteld, is het tijd om een systeemherstelpunt te maken. Klik daarvoor op Maken… je krijgt nu de vraag om een naam te geven aan de back-up. Het gemakkelijkste is om de datum en reden van de back-up toe te voegen, in ons geval Clickx 2022. Als je nu weer op Maken… klikt wordt het herstelpunt aangemaakt. Dat kan afhankelijk van je systeem enkele minuten tot een half uur duren.

Wil je het herstelpunt gebruiken, keer dan altijd weer terug naar Systeemeigenschappen en klik onder Systeembeveiliging op Systeemherstel en selecteer het aangemaakte herstelpunt.

Beter een herstelpunt te veel, dan één te weinig.