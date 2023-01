Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Zolang alles werkt in je computer, is er niets aan de hand. Maar wat als je ineens problemen krijgt met je videokaart? Wij laten je zien hoe je die problemen makkelijk aanpakt. Problemen met je grafische kaart zijn nooit prettig en vaak helemaal niet praktisch. Ze variëren van storingen in beeld tot wegvallend geluid (bij gecombineerde kaarten). De makkelijkste manier om deze problemen op te lossen is door de stuurprogramma’s te verwijderen. Windows zal automatisch de beste drivers zoeken en installeren, maar je kan op dat moment ook zelf een nieuw stuurprogramma installeren. Wij laten twee manieren zien waarop je dit probleem kan aanpakken.

Stap 1: de app verwijderen

Sommige videokaarten installeren hun stuurprogramma via een stukje software. Door dit programma te verwijderen in je app-overzicht, wordt ook het stuurprogramma gewist. Ga daarvoor naar Instellingen > Apps > Geïnstalleerde apps en scrol naar het merk van jouw videokaart. Klik op de drie puntjes aan de rechterzijde en klik op Verwijderen.

De beste manier is het verwijderen van de drivers-app.

Stap 2: apparaatbeheer

Sommige videokaarten gebruiken geen eigen software, maar installeren hun drivers direct in de Windows-bibliotheek. Je moet ze dan verwijderen via Apparaatbeheer. Klik op het vergrootglas en open de app Apparaatbeheer. Scrol naar Beeldschermadapters en selecteer jouw videokaart. Rechtsklik op de driver en kies Apparaat verwijderen.

Je driver verwijderen via Apparaatbeheer is een snelle manier.

Stap 3: drivers downloaden

Als je drivers wil downloaden, is het belangrijk dat je het merk en typenummer van je grafische kaart weet. Deze vind je in Apparaatbeheer of via gratis software als Speccy. Ga vervolgens naar de website van de fabrikant zelf om drivers te downloaden. Doe dat nooit via algemene sites! Download de drivers en volg de instructies: veelal is het niet meer dan het openen van het gedownloade bestand.

Ga altijd naar de website van je fabrikant en vertrouw de verzamelwebsites niet.

Stap 4: automatisch downloaden

Heb je een on-board-videokaart, van Intel of AMD, dan kan je ook een gokje wagen en Windows zelf de beste driver laten downloaden. Hiervoor hoef je niets meer te doen dan je computer opnieuw op te starten. Voor standaard gebruik is dit vaak de beste manier om uit de problemen te komen.

“Have you tried turning it off and on again?”