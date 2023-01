Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Werk je al met Windows 11, maar raak je niet gewend aan het nieuwe menu wanneer je op de rechtermuisknop klikt? Via de register-editor kan je het zogeheten contextmenu (rechtermuisknop-menu) naar de versie uit Windows 10 herstellen. De nieuwe look van Windows 11 is misschien niet voor iedereen een voltreffer. Voor de gebruikers die het menu van Windows 10 missen wanneer je op de rechtermuisknop klikt, is er alvast goed nieuws. Door enkele toevoegingen in de register-editor laat je het zogenaamde contextmenu van Windows 11 in het niets verdwijnen. De register-editor lijkt in het begin complex, maar als je deze stappen volgt, kan er niets misgaan.

Stap 1: open register-editor

Ga naar het startmenu en typ ‘regedit’. De register-editor zal automatisch als eerste optie verschijnen. Bij het dialoogvenster met de vraag of het programma wijzigingen mag aanbrengen, moet je “Ja” aanklikken. Zodra je in de editor bent, navigeer je bovenaan waar Computer staat naar het volgende pad: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CLASSES\CLSID.

Stap 2: maak een nieuwe sleutel aan

Klik met de rechtermuisknop op de map CLSID. Selecteer Nieuw en dan Sleutel. Geef de sleutel deze exacte benaming: {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}. Druk op enter. Let op! Acties in Register-editor kunnen een grote impact hebben op de werking van je computer. Het is dus heel belangrijk dat je de benamingen tot op de hoofdletter juist ingeeft.

Je moet heel voorzichtig zijn wanneer je in Register-editor werkt.

Stap 3: maak een tweede sleutel aan

Klik met de rechtermuisknop op de sleutel die je net gemaakt hebt. Selecteer weer Nieuw en dan Sleutel. Geef de tweede sleutel deze exacte benaming: InprocServer32. Druk op enter.

Stap 4: zet waarde op ‘leeg’

Selecteer de net gemaakte InprocServer32-sleutel. Dubbelklik in het venster ernaast op (Standaard). Laat het veld “Waardegegevens” leeg en klik op OK. Daarna verdwijnt de tekst die in de kolom Gegevens stond. Na het heropstarten van de computer zal het oude contextmenu van Windows 10 terug verschijnen. Wil je de wijziging toch omdraaien? Herhaal dan stap 1, maar verwijder de sleutel die je in stap 2 hebt gemaakt.

Vergeet niet om de computer opnieuw te starten.