Windows 10 en 11 zullen voortdurend controleren op updates en die meteen willen installeren. Dat kan vervelend zijn wanneer je tijdens de werkdag echt geen tijd of zin hebt om je pc te herstarten en te zitten wachten. In dat geval kan je automatische updates uitzetten. Er is niet onmiddellijk één instelling die je kan aanpassen om alle Windows-updates tegen te houden. Zo eenvoudig is het helaas nooit. We overlopen verschillende maatregelen die je kan treffen om te voorkomen dat Windows automatisch updates binnenhaalt en installeert.

Verbinding met datalimiet

Een misschien gekke, maar wel effectieve maatregel is het instellen van een datalimiet. Dat kan specifiek voor bijvoorbeeld het wifinetwerk bij jou thuis of op kantoor. Klik onderaan de Windows-taakbalk op het wifi-icoontje en klik vervolgens op eigenschappen. Tussen de opties zal je het kopje Verbinding met een datalimiet zien staan. Zet de schuifschakelaar daaronder aan. Windows zal gaan besparen op data en dus niet zomaar updates beginnen downloaden.

Windows niet herstarten na automatische updates

Vind je dat allemaal wat drastisch? Het klopt dat een datalimiet ook andere, ongewenste gevolgen kan hebben. Het is zeker mogelijk om alleen het automatisch opnieuw opstarten na updates te vermijden. Tik Naar updates zoeken in het zoekvak van de taakbalk, om je meteen naar de juiste instelling te brengen, het Windows Update-scherm. Daaronder vind je Gebruikstijden wijzigen terug. Kies de uren waartussen Windows niet mag herstarten voor updates.

Wil je niet meer gestoord worden door een herstart? Dat kan eenvoudig.

Windows-updates ongedaan maken

Windows-updates en met name nieuwe drivers kunnen sommige onderdelen van je pc verstoren. Heb je de update niet kunnen voorkomen, dan kan je hem gelukkig ook ongedaan maken. Vertrek vanuit hetzelfde scherm als bij stap 2. Onder Gebruikstijden wijzigen, staat Geschiedenis van updates weergeven. Klik door op Installatie van updates ongedaan maken. In het lijstje dat verschijnt kan je op een update rechtsklikken en hem verwijderen, als je de boosdoener denkt te kennen.

Aan de datum herken je mogelijk recente updates die je wil verwijderen.

