Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Het is belangrijk om je software en besturingssysteem up-to-date te houden. Dat geeft je niet alleen toegang tot nieuwe functies, maar dekt ook bepaalde veiligheidslekken af. Je drivers updaten in Windows 11? We laten je zien hoe je dat doet.

Drivers updaten in Windows 11: stap voor stap

Automatisch

Ons geheim? Je hoeft drivers eigenlijk nooit te updaten, tenzij je problemen ervaart. Je krijgt met stuurprogramma’s nooit echt nieuwe functies (de videokaart uitgezonderd – houd die altijd up-to-date). Eventuele veiligheidslekken worden netjes aangepakt door Windows Update, dat automatisch je systeem bijwerkt. Heb je deze automatische updates uitgeschakeld? Laat ze dan af en toe zelf uitvoeren.

Optionele updates

Windows Update installeert niet standaard alle updates: sommigen zijn namelijk niet direct nodig. Deze vind je terug in de functie Optionele Updates. Ga hiervoor naar Windows Update > Geavanceerde opties > Optionele updates. Ondervind je problemen met een bepaald onderdeel van je computer, dan kan je hier kijken of er een nieuwe driver beschikbaar is.

Soms installeert Windows Update niet alles voor je.

Drivers downloaden

Wil je controleren of er nieuwe drivers zijn, of een probleem oplossen? Zoek dan altijd naar de juiste drivers bij de merkfabrikant. Veel merkcomputers bieden drivers aan voor hun systemen. Log simpelweg in op deze site en zoek naar Ondersteuning of Support. Heb je een eigen computer samengesteld (of laten samenstellen), ga dan naar de site van de merkfabrikanten. Zoek nooit naar drivers op verzamelsites, want die zijn vaak onbetrouwbaar.

Download drivers alleen via de officiële websites!

Apparaatbeheer

Zoek in je startscherm naar het Apparaatbeheer. Daar zie je een lijst met alle apparaten. Probleemgevallen worden aangeduid met een gele gevarendriehoek. Rechtsklik op een apparaat waarvan je het stuurprogramma wil bijwerken en klik op Stuurprogramma bijwerken. Je kan hier kiezen voor Automatisch zoeken naar stuurprogramma’s of Op mijn computer zoeken naar stuurprogramma’s, waar je de driver kan installeren die je in stap 3 hebt gedownload. Een wat minder conventionele manier, maar vaak wel effectief: verwijder het betreffende apparaat in Apparaatbeheer en start je computer opnieuw op. Dat is de Windows-manier van ‘turning it off and on again’.

Lees ook: Windows-beveiliging tegen ongewenste software