Om het overzicht op bestanden die op verschillende schijfstations zijn opgeslagen te vereenvoudigen, heeft Microsoft het concept bibliotheek geïntroduceerd. Een bibliotheek bevat zelf geen documenten, maar slechts verwijzingen naar mappen die je in die bibliotheek wil opnemen; de bestanden die in de aan de bibliotheek toegevoegde mappen staan verschijnen daarmee vanzelf in de bibliotheek. Zo haal je alles uit bibliotheken in Windows 11.

Bibliotheken in Windows 11 zijn standaard niet meer zo prominent aanwezig als in Windows 7 en Windows 8. Om de lijst met bibliotheken in de navigatiestructuur zichtbaar te maken klik je met de rechtermuisknop in een leeg deel van de navigatiestructuur en kiest je Bibliotheken weergeven. Een ingeschakeld vinkje voor de opdracht geeft aan dat de bibliotheken zichtbaar zijn.

Het is belangrijk dat je je realiseert dat een bibliotheek eigenlijk ‘niets’ is; je kan een bibliotheek verwijderen, maar daarmee verwijder je niet de mappen (en de bestanden) die daarin staan. Het enige wat je weggooit is het ‘lijstje’ met mappen waaruit de bibliotheek is opgebouwd. Heb je per ongeluk een van de standaardbibliotheken (zoals Muziek of Afbeeldingen) verwijderd, wanhoop dan niet: klik in de navigatiestructuur met de rechtermuisknop op Bibliotheken en kies de opdracht Meer opties weergeven gevolgd door Standaardbibliotheken herstellen.

Een standaardbibliotheek herstellen.

Bibliotheken bewijzen hun nut bij grote verzamelingen bestanden die op verschillende locaties worden bewaard. Heeft je computer meerdere schijfstations (intern of extern), dan is het niet ondenkbaar dat foto’s of muziekbestanden op verschillende plekken zijn opgeslagen. Voeg je die locaties toe aan een bestaande of eigen bibliotheek, dan heb je zo snel toegang tot deze ‘versnipperde’ bestanden. Ook kan je cloudopslaglocaties aan een bibliotheek toevoegen.

Bibliotheken in Windows uitbreiden

Om een map aan een bestaande bibliotheek toe te voegen ga je als volgt te werk:

Sluit eventueel geopende vensters en klik in de taakbalk op de knop Verkenner. Open de gewenste bibliotheek door er in de navigatiestructuur op te klikken (bijvoorbeeld Afbeeldingen).

De bibliotheek Afbeeldingen.

Klik op de knop Meer informatie (…) in de opdrachtbalk en klik op Eigenschappen in het menu dat verschijnt. Het venster Eigenschappen van Afbeeldingen verschijnt met daarin een overzicht van de opgenomen mappen.

Klik op de knop Toevoegen. Het venster Map opnemen verschijnt waarin je – op de inmiddels bekende wijze – naar een map kan bladeren; gebruik Deze pc in de navigatiestructuur om naar een map op een willekeurige schijf te bladeren of klik op OneDrive om een cloudlocatie toe te voegen. Is de gewenste map geopend, klik dan op Map opnemen. De door jou geselecteerde map wordt aan de lijst Bibliotheeklocaties toegevoegd.

Hier is de map Foto-archief toegevoegd.

Herhaal de voorgaande twee stappen desgewenst om meer mappen aan de bibliotheek toe te voegen. Klik op OK wanneer je alle mappen hebt toegevoegd.

Vervolgens zal Windows de informatie uit de map aan de bibliotheek toevoegen. Wanneer je bestanden aan de onderliggende mappen toevoegt of eruit verwijdert, dan zal dat in de bibliotheek zichtbaar zijn.

Informatie uit de toegevoegde map verschijnt in de bibliotheek.

Wat opvalt is dat Windows de bestanden per map groepeert. Dat kan handig zijn, maar als je alles liever ‘op één hoop’ gooit, dan kan dat ook: klik dan met de rechtermuisknop in een leeg deel van de mapinhoud en kies Groeperen op, (Geen). De bestanden worden nu als stonden ze in één map weergegeven. Verkies je toch de groepering per map, klik dan weer met de rechtermuisknop in een leeg gedeelte van de mapinhoud en kies Meer opties weergeven, Rangschikken op, Wijzigingen ongedaan maken.

Locaties verwijderen

Uiteraard is het ook mogelijk om locaties uit een bibliotheek te verwijderen. Ga daartoe als volgt te werk:

Klik in de opdrachtbalk op Meer informatie, Eigenschappen. Het venster Eigenschappen van Afbeeldingen verschijnt. Selecteer de gewenste locatie in de lijst Bibliotheeklocaties en klik op de knop Verwijderen. Herhaal deze stap voor alle locaties die je uit de bibliotheek wil verwijderen. Sluit het venster door op OK te klikken.

Uiteraard verwijder je de mappen (en hun inhoud) niet met deze handeling; de mappen maken enkel niet langer onderdeel van de bibliotheek uit.

Eigen bibliotheken

Je hoeft je niet tot de standaardbibliotheken te beperken, maar je kan ook zelf bibliotheken aanleggen. Dit gaat het eenvoudigst vanuit het venster Bibliotheken, dat je opent door in de navigatiestructuur op Bibliotheken te klikken. Om een nieuwe bibliotheek te maken ga je als volgt te werk:

De knop Nieuw met slechts één optie.

Klik in de opdrachtbalk op de knop Nieuw en klik op Bibliotheek. Typ een naam voor de bibliotheek en druk op Enter. Open de bibliotheek door erop te dubbelklikken of door nogmaals op Enter te drukken.

Een eigen bibliotheek.

Aangezien de bibliotheek direct na het maken ervan nog geen toegevoegde locaties bevat, verschijnt de melding dat je nieuwe bibliotheek nog leeg is. Klik op de knop Een map opnemen om mappen aan je nieuwe bibliotheek toe te voegen.

Bibliotheken in Windows verwijderen

Bibliotheken die je niet meer nodig hebt, kan je eenvoudig verwijderen: klik in de navigatiestructuur met de rechtermuisknop op de naam van de bibliotheek en klik in het menu dat verschijnt op Meer opties weergeven, Verwijderen. Ook kan je in dit menu de naam van een bibliotheek wijzigen.

Standaardopslaglocatie

Omdat een bibliotheek doorgaans meerdere mappen bevat, zal het kopiëren of verplaatsen van een bestand naar een bibliotheek naar een vooraf gedefinieerde map in de bibliotheek moeten gebeuren. Dit wordt de standaardopslaglocatie genoemd: als je een bestand in een bibliotheek plaatst, wordt het altijd in de map geplaatst die als standaardopslaglocatie is gedefinieerd. Je past deze locatie aan via de knop Opslaglocatie instellen in het venster Eigenschappen van de bibliotheek.

