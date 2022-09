Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Windows 11 maakt het leven op sommige vlakken een pak gemakkelijker. Neem bijvoorbeeld de nieuwe mogelijkheden om beeldschermen in te delen, of de opties om je standaardbrowser sneller in te stellen. Tegelijkertijd zien we ook een reeks aanpassingen die niet zo ontzettend populair zijn, zoals de vernieuwde positionering van het startmenu. Ook het aangepaste rechterklikmenu voor bestanden en andere instellingen, wordt niet door alle gebruikers gewaardeerd. Het is gelukkig wel mogelijk de vernieuwingen in de prullenmand te werpen en terug te keren naar hoe het was in Windows 10. Vroeger was alles beter, we blijven het toch maar zeggen.

Stap 1: Verplaats het startmenu

Microsoft verplaatste het startmenu van Windows 11 naar het midden om het besturingssysteem ‘geschikter te maken’ voor tablets en laptops met touchscreens. Dit betekent niet dat je ook vastzit aan die locatie. In Windows 11 vind je bij de startmenu-instellingen namelijk een optie om het naar de linkerzijde te verplaatsen. Daarmee ziet het er weer net zo uit als in Windows 10, maar dan wel met een nieuw sausje over het ontwerp van het startmenu. Om dit in te stellen klik je met je rechtermuisknop op de taakbalk en vervolgens op Taakbalkinstellingen. Kies vervolgens onderaan voor Gedrag van de taakbalk en selecteer achter Uitlijning van de taakbalk voor Links uitlijnen. Mocht je later toch liever de taakbalk in het midden hebben, dan kan je altijd weer voor Centreren kiezen.

Stap 2: Schakel plaktoetsen uit

Plaktoetsen zijn standaard uitgeschakeld, maar toch heb je er vermoedelijk al eens een melding voor gezien. Als je vijf keer op Shift klikt, verschijnt er namelijk een melding om plaktoetsen in te schakelen. Gelukkig kan je in Windows 11 een einde maken aan die meldingen. Zoek daarvoor via het startmenu naar ‘Plaktoetsen’ en kies voor de instelling die verschijnt, genaamd Plaktoetsen. Zet vervolgens de schakelaar uit bij de optie Sneltoets voor Plaktoetsen. Hierdoor zal je voortaan geen meldingen meer ontvangen als je vijfmaal shift indrukt.

Stap 3: Pas de widgets aan

Widgets zijn niet meer weg te denken uit Android en iOS. Microsoft doet met Windows 11 ook zijn duit in het zakje door een widgetpaneel te introduceren. Het paneel toont onder andere het lokale weerbericht, evenals een reeks nieuwsberichten zoals we dit kennen uit de Nieuws en interesses-widget van Windows 10. Wil je de widget liever niet zien? Dan laat Microsoft je hem gelukkig nog wel uitschakelen. Navigeer hiervoor naar het instellingenmenu en ga naar Persoonlijke Instellingen, gevolgd door Taakbalk. Zet vervolgens de schakelaar uit bij Widgets. Wil je de widgets enkel aanpassen? Open dan het widgetpaneel vanuit de statusbalk en klik rechtsboven op je profielicoontje. Vanuit dat venster kan je vervolgens naar wens widgets toevoegen en verwijderen.

Stap 4: Standaardbrowser aanpassen

Moest je in Windows 10 nog per bestandsformaat aanpassen in welke browser het werd geopend, zien we in Windows 11 juist een opgeruimde selectiemogelijkheid. Met ééñ klik kan je de gewenste browser instellen als jouw standaardbrowser, zonder dat Microsoft je alsnog probeert naar Edge te trekken. Om je standaardbrowser voor eens en altijd aan te passen open je eerst het instellingenmenu. Mocht je dat al willen natuurlijk. We zeggen hiermee niet dat er iets mis is met Edge. Het is immers gebaseerd op de techniek achter Google Chrome. In het instellingenmenu zoek je naar Standaard-apps. Klik vervolgens op de browser naar keuze en klik bovenin op de optie ‘Standaard instellen’. Zoals je in de screenshot ziet, hebben we met één klik Chrome als standaardbrowser ingesteld. Dat geldt voortaan voor alle mogelijke bestandsformaten.

