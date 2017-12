PhotoWipe 1.21

Hoe vaak gebeurt het niet dat een foto wordt ontsierd door objecten die je daar liever niet zag? Die kun je natuurlijk moeizaam proberen te verwijderen met een fotobewerkingstool maar als het sneller moet kun je het ook met PhotoWipe proberen.

Laten we meteen duidelijk maken: PhotoWipe is een eenvoudige tool die (slechts) aanvaardbare resultaten oplevert wanneer je objecten op een vrij homogene achtergrond wilt weghalen. Het – overigens portable – programma biedt een paar rechttoe-rechtaan gereedschappen aan waarmee je ongewenste objecten zwart kunt verven. Hiertoe hoef je alleen maar objecten te overtrekken met gebogen of rechte lijnen, met veelhoeken of met rechthoeken, waarbij je zelf de dikte van de lijnen bepaalt.

Je kunt nu op elk moment een voorbeeldweergave oproepen, waarbij de zwart gekleurde gebieden vervangen worden door de omliggende achtergrondkleur zodat het lijkt alsof die gebieden ‘verdwenen’ zijn. Zoals je begrijpt is dat een techniek die lang niet bij alle foto’s een acceptabel resultaat neerzet – vooral foto’s met complexe of veelkleurige achtergronden blijken minder geschikt. Op een gom na zijn er jammer genoeg ook geen tools beschikbaar om het resultaat te finetunen.