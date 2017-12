De mogelijkheden om bestanden in batch te hernoemen zijn beperkt in Windows. Ant Renamer biedt heel wat meer opties…

Zodra je in Ant Renamer alle gewenste bestanden hebt toegevoegd kun je aangeven welke ‘hernoem’-operatie(s) je op de bestandsselectie wilt uitvoeren. Ant Renamer biedt een 14-tal mogelijkheden aan, waarbij de namen al goeddeels duidelijk maken wat je er mee kunt aanvangen: Wijzig extensie, Tekenreeks vervanging, Tekenreeks invoegen, Verplaats tekenreeks, Karakters verwijderen, Opsomming, Gebruik mp3 tag info, Gebruik datum & tijd, Hoofd- en kleine letter, enz. Het is tevens mogelijk EXIF-informatie op te halen en die in de bestandsnamen op te nemen. Ant Renamer kan bovendien overweg met reguliere expressies.

Afhankelijk van de gekozen actie verschijnt een paneel met aangepaste opties. Eén voorbeeld slechts: bij Verplaats tekenreeks kun je aangeven hoeveel tekens je vanaf welke positie naar welke andere positie je wilt verplaatsen – dat kan zowel van links naar rechts als omgekeerd. Handig daarbij is in elk geval dat je in real time een voorbeeld van een geselecteerd bestand ziet zodat je weet of je wel het gewenste effect bereikt met de ingestelde opties.

Zijn de instellingen naar je zin, dan volstaat een druk op de knop om de aanpassingen effectief door te voeren.

Het is tevens mogelijk verschillende acties tegelijk te activeren en die aan een lijst met uit te voeren operaties toe te voegen. De volgorde van deze operaties kun je op elk moment ook nog wijzigen.