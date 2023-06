Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Als je je Wifi-wachtwoord bent vergeten of het wilt delen met iemand anders, hoef je je geen zorgen te maken. In Windows is het eenvoudig om je Wifi-wachtwoord te achterhalen. Er zijn twee handige manieren om dit te doen: via het configuratiescherm of met behulp van de opdrachtprompt. In dit artikel zullen we beide methoden bespreken, zodat je in een mum van tijd weer toegang hebt tot je Wifi-netwerk.

Wifi-wachtwoord zoeken met het Configuratiescherm

Als je je Wifi-wachtwoord bent vergeten, biedt het configuratiescherm in Windows een handige oplossing. Hiermee krijg je gemakkelijk toegang tot je draadloze netwerkinstellingen en kun je het wachtwoord achterhalen.

Zo vind je jouw wifi-wachtwoord terug in het configuratiescherm:

Open het configuratiescherm door op de Start-knop te klikken en “Configuratiescherm” in te typen. Kies vervolgens de app uit de zoekresultaten.

Hier kan je het configuratiescherm vinden in Windows.

Navigeer naar “Netwerk en internet” en klik op “Netwerkcentrum“.

Klik op de naam van je draadloze netwerkverbinding. Je vind dit terug aan de rechterkant onder “De actieve netwerken weergeven”.

Een nieuw venster zal openen. Klik hier op “Eigenschappen van draadloos netwerk“.

Er zal opnieuw een nieuw venster openen. Ga naar het tabblad “Beveiliging” en vink het vakje “Tekens weergeven” aan. Je wifi-wachtwoord zal nu zichtbaar worden.

Nadat je de bovenstaande stappen hebt gevolgd, heb je met succes je wifi-wachtwoord achterhaald via het configuratiescherm. Noteer het wachtwoord goed en geniet van naadloze wifi-verbindingen met je vertrouwde draadloze netwerk.

Wifi-wachtwoord achterhalen met opdrachtprompt

Als je graag de diepere technische mogelijkheden van Windows wilt verkennen, dan biedt de opdrachtprompt een krachtige tool om je wifi-wachtwoord snel en efficiënt te achterhalen. Met behulp van de opdrachtprompt kun je direct toegang krijgen tot de draadloze netwerkgegevens van je Windows-systeem en het wifi-wachtwoord onthullen. Of je nu een technologie-enthousiasteling bent of gewoon op zoek bent naar een alternatieve methode, deze aanpak biedt een dieper inzicht in de onderliggende netwerkconfiguraties. Het ziet er op het eerste zich misschien allemaal een beetje eng uit, maar dat is het niet. In de volgende stappen laten we je zien hoe je met behulp van de opdrachtprompt je wifi-wachtwoord kunt achterhalen.

Zo vind je jouw wifi-wachtwoord terug met opdrachtprompt:

Open de opdrachtprompt door op de Start-knop te klikken, “cmd” in te typen en vervolgens op “Opdrachtprompt” te klikken in de zoekresultaten.

Typ het volgende commando en druk op Enter: ‘ netsh wlan show profile ‘

Er verschijnt een lijst met de draadloze netwerken waarmee je eerder verbonden bent geweest. Zoek de exacte naam van het netwerk waarvan je het wachtwoord wilt achterhalen en onthoud deze nauwkeurig.

Typ het volgende commando, waarbij je “Netwerknaam” vervangt door de naam van het netwerk: ‘ netsh wlan show profile name="Netwerknaam" key=clear ‘ en druk op Enter.

Let op: bij de opdrachtprompt zijn de netwerknamen hoofdlettergevoelig. Zorg ervoor dat je de naam exact zo invoert als deze in de lijst wordt weergegeven.

In mijn geval zoek ik het wachtwoord van het netwerk ‘5.0_EXT boven’

Onder de sectie “Key Content” wordt het Wifi-wachtwoord weergegeven.

Door de bovenstaande stappen te volgen, heb je met behulp van de opdrachtprompt je wifi-wachtwoord succesvol achterhaald. Bewaar het wachtwoord veilig en maak zonder gedoe verbinding met je wifi-netwerk.”

Conclusie

Het achterhalen van je wifi-wachtwoord in Windows kan soms een uitdaging zijn, vooral als je het ergens hebt genoteerd maar het niet kunt vinden wanneer je het nodig hebt. Gelukkig biedt Windows verschillende eenvoudige methoden om dit probleem op te lossen. Met het configuratiescherm kun je snel en gemakkelijk toegang krijgen tot je wifi-wachtwoord zonder technische complicaties. Als je echter graag de meer geavanceerde mogelijkheden van Windows wilt verkennen, is de opdrachtprompt een krachtige tool die je in staat stelt om dieper in de netwerkconfiguraties te duiken om het wifi-wachtwoord te achterhalen.

Of je nu kiest voor het gebruik van het configuratiescherm of de opdrachtprompt, beide methoden bieden een betrouwbare manier om je wifi-wachtwoord terug te vinden en weer verbinding te maken met je draadloze netwerk. Vergeet niet om je wifi-wachtwoord altijd veilig op te slaan en te beschermen.

Met de stappen uit dit artikel ben je goed voorbereid om je wifi-wachtwoord te achterhalen. Of je nu een verloren wachtwoord wilt herstellen of je netwerk met anderen wilt delen, deze handige methoden helpen je snel weer online te gaan.