Werk je vaak met Word en moet je dikwijls hetzelfde typen of aanpassen? Denk hierbij aan een cover, inleidende tekst of bepaalde afbeeldingen. Met een persoonlijk sjabloon moet je al het repetitieve werk slechts één keer doen. We laten zien hoe je dat zelf kan maken.

Zo maak je je eigen Word-sjabloon

Maak je document op waarvan je een sjabloon wilt maken Klik op Bestand > Opslaan als > Computer > Bladeren Kies achter Opslaan als voor Word-sjabloon (*.dotx)

Open Word en begin met een gewoon document. Alles wat je nu typt of aanpast, zal standaard voor je klaar staan wanneer je je template in de toekomst opent. Wanneer je vaak dezelfde opbouw gebruikt, kan je zo over een basistekst heen typen en jezelf heel wat moeite besparen. Het is eveneens mogelijk om via het Stijlen-menu nieuwe stijlen aan te maken. Die staan dan via het sjabloon automatisch ter jouwer beschikking.

Ben je tevreden met het ontwerp, klik dan op Bestand en Opslaan als. Selecteer nu Computer, klik op Bladeren, en kies achter Opslaan als voor Word-sjabloon (*.dotx). De opslaglocatie zal automatisch verspringen naar de map waar Word naar nieuwe sjablonen zoekt. Geef je ontwerp een naam, sla het op en sluit het bestand af.

Je eigen sjabloon gebruiken

Om je ontwerp te gebruiken, open je een nieuw Word-bestand. In het venster Nieuw zie je van Word zelf een heleboel sjablonen klaarstaan onder de tab Beschikbaar. Klik op Persoonlijk en je zal je eigen sjablonen zien verschijnen. Kies er één en een splinternieuw document opent zich, met daarin al het werk dat je tijdens het aanmaken van je template al hebt gedaan. In dit document kan je doen wat je wilt: je werkt niet in het eigenlijke sjabloonbestand. De volgende keer dat je een nieuw document volgens een bepaald sjabloon wilt aanmaken, zullen de wijzigingen die je nu doorvoert dus niet te zien zijn.

Een laatste tip: je kan de standaard-opslaglocatie van je sjablonen aanpassen via Bestand, Opties en de tab Opslaan. Handig wanneer je sjablonen vaak gebruikt en je ze bijvoorbeeld automatisch wilt synchroniseren met Dropbox.

