Er zijn vele agenda-applicaties en to-do-programma’s, maar in de praktijk wil je waarschijnlijk een eenvoudige manier om herinneringen toe te voegen die weinig moeite kost. De google agenda is hier geschikt voor. We leggen uit hoe je herinneringen aan de Google Agenda kan toevoegen zowel op mobiel als desktop.

Herinnering aan de Google Agenda app toevoegen

Tik op de datum waarop je een herinnering wilt instellen Druk op het plus symbool op het scherm en kies herinnering Geef de herinnering een naam, kies je instellingen en klik op opslaan

STAP 1/ Datum kiezen

Voordat je een herinnering toevoegt aan de Google Agenda, moet je natuurlijk eerst wel een datum hebben voor de herinnering.

De makkelijkste manier om een dag aan te duiden is om naar de maandkalender te gaan. De maandkalender kan je vinden door op het menu te tikken en daarna op maand. Zoek nu de dag waarop je een herinnering wilt instellen en tik deze aan.

STAP 2 / Toevoegen van de herinnering

Nu je een dag hebt gekozen voor je herinnering, kan je een herinnering toevoegen. Dit doe je door op het plus symbool te tikken dat op je scherm staat. Kies nu Herinnering

STAP 3 / Herinnering instellingen

Geef je herinnering hier een naam. Zorg dat je concreet genoeg bent want het is tenslotte een herinnering. Je kan ervoor kiezen om de herinnering de hele dag in te stellen, of je kan een tijdstip aanduiden.

Een andere optie die je kan kiezen is voor het herhalen van de herinnering; je kan de herinnering elke dag, week, maand, enzovoort laten herhalen.

Als al je instellingen naar wens zijn, klik je op opslaan.

Omdat herinneringen en afspraken door elkaar staan, verlies je mogelijk soms het overzicht. Het is dan ook handig om te weten dat je kan filteren op één van beide. Dat doe je snel via het menu van de app. Net zoals afspraken, synchroniseren herinneringen over al je toestellen met een Google-account. Ze verschijnen dus op je tablet, je telefoon en je computer via de browser.

Herinnering aan de Google Agenda toevoegen via desktop

Zoek naar de datum waarop je een herinnering wilt instellen en klik een tijdsslot aan Klik op Herinnering en specificeer de herinnering door een titel toe te voegen en instellingen

Stap 1 / Datum zoeken

Om een herinnering toe te voegen, heb je natuurlijk wel eerst een datum zoeken. Als je een dag hebt gevonden waarop je een herinnering wilt instellen, klik je de dag aan. Vervolgens klik je op een tijdsslot.

Stap 2 / Google Agenda Herinnering aanmaken en instellen

Nu kan je je herinnering aanmaken. Dat doe je door te klikken op Herinnering.

Nu kan je jouw herinnering nog een naam geven en eventueel andere instellingen aanpassen zoals dat de herinnering op een hele dag staat of enkel een gekozen tijdsslot.

Verschil Google Agenda herinnering en afspraak

Een herinnering verschijnt in je agenda op min of meer dezelfde manier als een afspraak. Er zijn echter twee grote verschillen. Eerst en vooral is een herinnering concreter: een voorbeeld kan zijn dat je moet bellen, en naar wie. Vervolgens kan je taken eenvoudig wegswipen (mobiel) of markeren als klaar (PC) wanneer je klaar bent. Na het bellen, swipe ik in dit geval het blokje naar rechts, waarna het uit de agenda verdwijnt.

