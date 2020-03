Met Droidcam tover je iedere Androidtelefoon met een camera om tot webcam voor je Windowscomputer.

Zowat iedere laptop is vandaag standaard voorzien van een webcam, maar bij desktopcomputers is dat niet het geval. Wil je videochatten, dan kan je natuurlijk een webcam kopen, maar voor wie een Androidtelefoon heeft is dat een overbodige uitgave.

DroidCam downloaden

DroidCam is een gratis programma dat samenwerkt met een app om van je smartphone een webcam te maken. Op je computer heb je de DroidCam Client nodig. Dat programmaatje download je onderaan of op de website. Op je smartphone zal je de Droidcam-app moeten installeren. Die vind je in de Play Store.

Computer en smartphone verbinden

Zet je de DroidCam Client op je computer aan, dan moet je een IP-adres en een poort ingeven. De poort staat al vooraf juist ingevuld, voor het IP-adres ga je bij de app op je telefoon te rade. Doorloop de eerste informatieve schermen en je ziet links bovenaan wifi IP staan. Dat adres moet je overtypen op je computer. Let op: de verbinding zal alleen werken wanneer zowel je computer als je telefoon zich op hetzelfde wifinetwerk bevindt.







Je smartphone als webcam gebruiken

Wanneer de verbinding tot stand komt wordt, wordt de camera op je smartphone geactiveerd. In de Droidcam Client zie je vervolgens hetzelfde beeld als op het scherm van je telefoon.

Het enige wat je nog hoeft te doen, is je telefoon op een handige plaats zetten en het chatten kan beginnen. Wil je je webcam gebruiken in bijvoorbeeld Skype, kies als apparaat dan DroidCam. Is een wifiverbinding niet voorhanden, dan kun je proberen om je telefoon via USB te verbinden. De makers geven echter zelf aan dat die optie niet altijd werkt, omdat de noodzakelijke drivers niet voor ieder toestel beschikbaar zijn.

Verder is er nog de mogelijkheid om via 4G, of via Bluetooth te verbinden, maar daarvoor moet je de betaalde versie van de app kopen.