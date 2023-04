automatische hoofdletters uitschakelen in Word

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft Word verandert bij het begin van een nieuwe zin automatisch een kleine letter in een hoofdletter. Vind je dat niet nodig? We laten je zien hoe je automatische hoofdletters kan uitzetten in Word.

Zo zet je automatische hoofdletters uit in Word

In het kort:

Open Microsoft Word Druk op Start > Opties Ga naar het venster Controle en klik op AutoCorrectie-opties Zet “Zinnen met hoofdletter beginnen” uit (het vakje leeg laten)

Om automatische hoofdletters uit te schakelen, moet je bij de instellingen van Microsoft Word zijn. Automatische hoofdletters staat standaard ingeschakeld in de tekstverwerker van Microsoft, maar je kan het ook uitzetten. Dit is hoe je het doet:

Stap 1 / Ga naar de instellingen van Word

Open Microsoft Word en ga naar de instellingen. Die vind je bij Start en daarna op Opties te klikken, dat kan je helemaal linksonder vinden. Als je al een document open hebt, druk je in het menu eerst op Bestand.

Hier vind je de instellingen in Microsoft Word

Stap 2 / Automatische hoofdletters uitschakelen

Nu je de instellingen in Word gevonden hebt, is het tijd om wat dieper de instellingen in te duiken en automatische hoofdletters uit te schakelen.

Als je de instellingen open hebt staan, klik je in het menu op Controle en daarna op Auto-correctie opties…



Hier kan je automatische hoofdletters uitschakelen. Dat doe je door Zinnen met hoofdletter beginnen uit te zetten.