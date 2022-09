Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wil je helemaal zelf A5-boekje in elkaar steken? Dankzij onze vrienden van Microsoft kan het allemaal. Een boekje maken in Word is nog nooit zo simpel geweest; gedaan met uittellen, knippen en plakken om de juiste pagina’s achter elkaar te krijgen.

Wat heb je nodig? Microsoft Word (Word kan je hier downloaden)

Een kant-en-klaar Word-document

Een printer

Vertrek van een Word-document dat klaar is om afgedrukt te worden. Wil je graag nog een titelpagina, koptekst en paginanummering in je boekje? Dan voeg je die best nu in.

Hoe maak je een boekje in Word?

Stap 1 / Pagina instellingen

Zo, je hebt een document met tekst en afbeeldingen, wat nu? Tijd om de pagina instellingen aan te passen!

Klik op het tablad Indeling

Klik rechtsonder op het pijltje bij Pagina-instelling

Selecteer Kattern bij ‘Meerdere pagina’s’

bij ‘Meerdere pagina’s’ Kies bij Vellen per boekje voor Auto of Alles

of Klik op OK

Stap 2 / Afbeeldingen aanpassen

Omdat je van A4 naar A5 omschakelt, kunnen grote afbeeldingen uit de oorspronkelijk opmaak buiten de papierranden vallen. Eén voor één controleren is dus de boodschap. Klik op een afbeelding die te groot is, zodat je deze kan verkleinen.

Verklein alle afbeeldingen die te groot zijn. Je kan een afbeelding verkleinen door er op te klikken en een hoek van een afbeelding naar binnen te slepen. Verklein de afbeeldingen tot ze in het boekje passen.

Stap 3 / Pagina’s nakijken

Voor je begint te printen, controleer je eerst of het totaal aantal pagina’s van het boekje een veelvoud van vier is. Komt het gewenste aantal pagina’s niet uit? Probeer dan wat te spelen met de grootte van afbeeldingen of tekst.

Stap 4 / Afdrukken

Klik op Bestand

Klik op Afdrukken

Kies voor Dubbelzijdig afdrukken

Klik op Afdrukken

Heb je een printer die dubbelzijdig kan afdrukken? Kies dan voor Dubbelzijdig afdrukken (Pagina’s omslaan langs korte rand). Als je printer niet dubbelzijdig kan afdrukken kies je voor Handmatig dubbelzijdig afdrukken.