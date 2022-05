Giveaway: win de Trust Teza 4K-webcam t.w.v. 140 euro

Tot en met 30 juni 2022 kan je via Clickx kans maken op een 4K webcam van Trust. We geven 1 keer de Trust Teza weg. Waag je kans en wie weet zie je er nog knapper uit tijdens je volgende videogesprek!

De Teza 4K plug & play-webcam biedt alles wat voor jou van belang is: van een betere dieptewaarneming tot een scherp beeld met hoge resolutie en levendige kleuren. Zo ben je altijd goed in beeld. Twee geïntegreerde stereomicrofoons vangen geluid vanuit meerdere richtingen op en leggen het vast in hoogwaardige kwaliteit. Het statief zorgt voor meer stabiliteit en met de afneembare privacysluiter heb je zelf de controle over wie je kan zien.

Enkele pluspunten van de Ultima 40 Active:

4K-beeldkwaliteit

Autofocus

Ingebouwde microfoon

Compatibel met Windows & Mac

Meegeleverd statief

Win de Trust Teza 4K-webcam t.w.v. 140 euro

We mogen één deelnemer gelukkig maken met deze fantastische prijs! Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan tot donderdag 30 juni 2022 om 12 uur.

Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd en wordt de Trust-webcam in zijn of haar richting gestuurd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.