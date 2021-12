Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Clickx is in de kerststemming, daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Muse onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de Muse S (Gen 2), een meditatie-trackende hoofdband. Waag snel je kans!

In de aanloop naar Kerstmis geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars.

Wil je weten welke andere pakjes we nog onder de boom hebben liggen? Bekijk dan hier alvast onze teasers.

Win de Muse S (Gen 2) hoofdband

De Muse S (Gen 2) is een zachte hoofdband die speciaal is ontworpen om te mediteren. Er zitten allerlei sensoren verwerkt in de band, om jou zo goed mogelijk te laten mediteren. Naast mediteren zijn er ook features inbegrepen om je slaappatronen te kunnen analyseren, zodat je zo goed mogelijk leert slapen. Dankzij de bijbehorende app krijg je toegang tot tal van handige meditatietrainingen en programma’s om beter in slaap te komen.

Doe mee en win!

Wij mogen de winnaar blij maken met de Muse S (Gen 2). Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen.

Deelnemen kan tot donderdag 23 december om 12 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.