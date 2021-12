Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vandaag geven we voor 12 dagen kerst de Trust GXT 629 TYTAN speaker set weg. Waag snel je kans! Clickx is in de kerststemming en daarom willen we al onze lezers de kans geven om leuke gadgets te winnen. Vandaag ligt er een pakketje van Trust onder de kerstboom. Je maakt namelijk kans op de splinternieuwe Trust GXT 629 TYTAN speaker set.

In de aanloop naar Kerstmis geven we elke dag een mooie technologieprijs weg aan één of meer gelukkige winnaars.

Wil je weten welke andere pakjes we nog onder de boom hebben liggen? Bekijk dan hier alvast onze teasers.

Win de Trust GXT 629 TYTAN

Een overweldigend basvermogen, kwalitatief hoogwaardig geluid en een indrukwekkend gamingontwerp allemaal in één: de GXT 629 Tytan 2.1 RGB-luidsprekerset verandert de manier waarop je geluid ervaart. Of je nu de nieuwste games speelt, naar muziek luistert of films kijkt, je geniet van alles in het best mogelijke geluid. Deze luidspreker produceert niet alleen een krachtig geluid; hij straalt van de kleuren! De veranderende RGB LED-verlichting op de subwoofer in combinatie met de matzwarte satellietluidsprekers passen bij elke gaminginstallatie. Je kan 7 constante kleuren kiezen en die met de bas synchroniseren (rood, groen, blauw, geel, paars, lichtblauw en wit). Of kies uit alle kleuren voor een veranderlijk effect, een ademende lichtrotatie of met de bas gesynchroniseerde RGB-verlichting: de mogelijkheden zijn eindeloos. Aan u de keuze!

Doe mee en win!

Wij mogen twee winnaars blij maken met de Trust GXT 629 TYTAN. Je kan heel eenvoudig je kans wagen door dit deelnameformulier in te vullen.

Deelnemen kan tot donderdag 16 december om 12 uur. Na afloop wordt de winnaar persoonlijk benaderd.

Het volledige wedstrijdreglement kan je hier lezen.