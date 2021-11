Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Dat het populairste computermagazine van België al 400 edities meegaat, hebben we vooral te danken aan jou, onze trouwe lezer. Daarom vonden we het niet meer dan gepast om onze contacten aan te spreken zodat we verschillende knappe prijzen kunnen weggeven. Stiekem zijn we ook benieuwd naar jouw verhaal als Clickx-lezer. Wat is het oudste nummer dat je nog in je bezit hebt en hoe groot is je collectie? Bezorg ons er een foto van. Selfies zijn toegelaten, maar geen vereiste. De grootste creatievelingen gaan zomaar met een van deze apparaten aan de haal. Insturen kan via redactie@bluepixlmedia.com, met als onderwerp ‘Winactie Clickx 400’. Insturen kan tot 7 december. Succes!

FRITZ!Repeater 6000

Last van een afzwakkend wifisignaal op de bovenverdieping of in de tuin? De FRITZ!Repeater 6000 van AVM ondersteunt drie radio-eenheden om een stabiele verbinding en een maximale bandbreedte te garanderen voor alle apparaten. Hij ondersteunt Wi-Fi 6, een standaard die rekening houdt met het grote aantal toestellen dat met je thuisnetwerk wil verbinden. Deze versterker gebruikt ook nog eens Mesh-technologie om signaalverlies tot een minimum te beperken.

Trust GXT 255+ Onyx

Deze gaming- en streamingmicrofoon tilt je audio-opnames naar een hoger niveau. De stevige, verstelbare microfoonarm zorgt voor een secure en flexibele installatie waarbij schokdemping ongewenste bijgeluiden vermijdt. De GXT 255+ beschikt over een professionele membraanmicrofoon met cardioïde opnamepatroon. Een popfilter helpt bijgeluiden voorkomen om spraak kraakhelder te houden. Omdat de hoofdtelefoonaansluiting vertragingsvrij is, kan je in realtime luisteren naar wat je aan het opnemen bent.

Logitech MX Keys Mini

Met zijn compacte vorm is de Logitech MX Keys Mini ideaal voor zij die tijdens de werkdag echt flexibel willen zijn. Connectiviteit staat nog steeds centraal en je wisselt naadloos tussen maximaal drie apparaten. Dit uitstekende, compacte toetsenbord staat deze maand te blinken in onze testrubriek. Een uitgebreide bespreking van deze ideale reisgezel vind je op pagina 18 van Clickx 400. Die verschijnt op vrijdag 12 november.