Opletten met Chinese webshop-apps?

Clickx Vragenvuur ontving onlangs de volgende vraag: “Ik heb via de apps van AliExpress en Temu al eens producten teruggevonden die hier ook te koop zijn, maar dan tegen een veel lagere prijs. Bij levering bleken het inderdaad dezelfde artikelen te zijn. Toch maak ik me zorgen over mijn privacy, gezien de reputatie van de Chinese overheid op het gebied van spionage in het Westen. Brengen deze apps een risico met zich mee als ik ze op mijn smartphone installeer?” – Van Julien

Je hebt gelijk om je privacy in overweging te nemen bij het gebruik van apps zoals AliExpress en Temu. Beide platformen zijn eigendom van Chinese bedrijven (Alibaba Group en PDD Holdings) en verzamelen grote hoeveelheden gebruikersdata. De apps van die webshops worden niet officieel als malware beschouwd, maar ze verzamelen veel gegevens over je gedrag, ook wanneer je de app niet gebruikt. Denk daarbij aan betalingsgegevens en winkelgedrag en erger: je info over je wifinetwerk, locatiegegevens, je apparaat-ID, de batterijstatus en welke andere apps je gebruikt. Temu vraagt zelfs toestemming voor toegang tot je klembord, waardoor de app in theorie alles kan lezen wat je kopieert (ook wachtwoorden of bankgegevens). De Chinese overheid heeft strenge wetten die bedrijven verplichten om gegevens te delen als ze daarom worden gevraagd (China’s National Intelligence Law). Officieel er geen bewijs is dat AliExpress of Temu actief spioneren… Een goede tip om je privacy te verhogen is door een apart e-mailadres te gebruiken voor de Chinese webshops. Je betaalt er best ook met PayPal of een virtuele kaart, niet met je gewone bankkaart. Onderaan de streep is het veiliger om deze apps niet op je (hoofd)telefoon te installeren. Bestellen via de browser op een aparte pc of (je oude) telefoon zonder persoonlijke gegevens is een slimme zet.