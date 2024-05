Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

“Hoe kan ik mijn oude HDD klonen naar een SSD? Moet die laatste qua grootte gelijk zijn aan mijn HDD en zijn er kosteloze alternatieven? Ik heb verschillende softwarepakketten gevonden, maar die waren telkens betalend. En als je het maar één keer nodig hebt… Samsung heeft zijn eigen kloonsoftware. Heeft Kingston die ook voor zijn SSD’s?“

Van een anonieme lezer

Ja, er bestaat wel degelijk gratis, goed werkende software waarmee je je HDD naar een SSD kan klonen. Een populaire en gratis optie is Clonezilla. Ga naar de officiële website (clonezilla.org) en download de ISO-versie die geschikt is voor jouw systeem (bijvoorbeeld, Clonezilla Live). Maak een opstartbare usb-stick of dvd met Clonezilla. Instructies op de website van Clonezilla kunnen je daarbij helpen. Zorg vervolgens dat de SSD fysiek is geïnstalleerd in je computer. Start je pc op vanaf het opstartbare medium waarop je Clonezilla hebt geplaatst. Volg daarna de instructies van Clonezilla om de HDD naar de SSD te klonen. Je hebt hiervoor mogelijk een externe harde schijf nodig om de kloon op te slaan, als je geen directe schijftoegang hebt. Nadat de kloon is voltooid, wijzig je de opstartvolgorde in het BIOS/UEFI van je computer, zodat deze opstart vanaf de SSD in plaats van de HDD. Houd er rekening mee dat als de hoeveelheid gegevens op je HDD groter is dan de capaciteit van je SSD, je enkele bestanden moet verwijderen of de grootte van de partities moet aanpassen voordat je begint met klonen. Samsung heeft inderdaad een eigen kloonsoftware, maar deze is specifiek ontworpen voor Samsung-SSD’s. Voor een Kingston-SSD kan Clonezilla een goede gratis alternatieve oplossing zijn.