“Iedereen keer wanneer ik mijn pc opnieuw opstart, is de audio in de volumemixer van Windows 11 ontregeld. Zowel Discord, Edge als games worden steeds op 0 volume gezet. Hoe kan ik de gewenste instellingen behouden?”

Van Frank

Dat is klinkt als een vervelend probleem. Hoewel het lastig is om de oorzaak te achterhalen, zit die wellicht tussen Windows 11 en de audioapparaten. We zetten enkele dingen op een rij die je kan proberen.

1. Zoek in de Windows-balk naar ‘Probleemoplossers’ (troubleshooters). Klik vervolgens door tot je die voor audio vindt en selecteer Audio afspelen > Probleemoplosser uitvoeren. Windows doet dan zelf enkele suggesties. Wellicht krijg je de vraag of je geluidseffecten en -verbeteringen wil uitschakelen. Druk op ja en je krijgt het klassieke Eigenschappen-venster van je audioapparaat te zien. Vink in het tabblad Verbeteringen ‘Alle uitbreidingen uitschakelen’ aan.

2. Zoek in de taakbalk naar Configuratiescherm en kies daar voor Geluid. Je krijgt nu een eigenschappenvenster met daarin alle audioapparaten die Windows 11 momenteel herkent. Rechtsklik op het apparaat dat je als standaard wil hebben en vink ‘Verborgen apparaten weergeven’ en ‘Niet-verbonden apparaten weergeven’ aan. Rechtsklik op het audioapparaat dat je als standaard wil instellen en bevestig. Is die optie grijs, kies dan voor de kop Eigenschappen ernaast. Zorg dat in het tabblad Algemeen rechtsonder ‘Gebruik dit apparaat’ aan staat. Ook hier vind je het tabblad Verbeteringen terug om geluidseffecten uit te zetten.

3. Nog een optie is Services. Open die app via de zoekbalk. Zoek de service Windows Audio. Verander daar het Opstarttype naar Automatisch. Klik op Service starten, Toepassen en OK. Klik bovenaan op de groene playknop om de service te herstarten. Reboot ook je pc… Tot slot kan je ook je audiodrivers updaten of opnieuw installeren via Apparaatbeheer. Hopelijk word je zo weer baas over je eigen volume.