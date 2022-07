Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vraag 1: Levensecht aquarium als wallpaper

Laatst zag ik een Windows-systeem met een aquarium met bewegende vissen als achtergrond. Dat zag er leuk uit, dat wil ik ook. Hoe doe ik dat?

Ingezonden door Sil

Er zijn twee typen live-wallpapers, ofwel achtergronden. Het eerste is een selectie van statische (aquarium)plaatjes die je regelmatig kan wisselen of die automatisch gewisseld worden en als thema aan Windows kan toevoegen. Voorbeelden vind je op https://wallpapersafari.com. In de Microsoft Store vind je bijvoorbeeld Fish and Corals. Deze variant vraagt weinig systeembronnen, maar zijn geen echte live-wallpapers.

Het andere type wallpaper is een video van (aquarium)beelden dat dus continu verandert. Deze live-versies worden niet standaard door Microsoft Windows 10 ondersteund, wellicht omdat dit te veel systeembronnen gebruikt en daardoor het systeem vertraagt. Daar wil je als leverancier niet aan meewerken. In de Microsoft Store zijn een aantal apps van externe leveranciers te vinden waarmee je een live-wallpaper kan activeren. We hebben er een aantal getest waarbij Lively Wallpaper opvalt door de gratis versie met eenvoudige bediening en laagste belasting van je systeem. Bij een Asus-laptop met i7-processor en aparte videokaart zien we via Taakbeheer een processorgebruik van circa 7 procent voor deze app en de grafische processor zit op ruim 10 procent bij een video met aquarium met veel bewegende vissen. Bij andere apps met dezelfde functie zien we een hoger processorgebruik en grafische belasting van rond de 40 procent.

Lively Wallpapers komt zelf ook al met een bibliotheek aan bewegende achtergronden/wallpapers en je kan er zelf video’s aan toevoegen. Je kan zelfs een YouTube-link koppelen. Voordeel is dat je eenvoudig kunt testen en switchen, maar als nadeel geldt dat je continu je netwerk belast. Zoek je een aquarium-video die je als achtergrond wil draaien, dan biedt YouTube daar wel wat voor. Een mooi aquarium is bijvoorbeeld Coral Reef Aquarium. Die kan je downloaden via 4K Video Downloader in het formaat dat bij je beeldscherm past. Met een video-editor kun je de video desgewenst inkorten, zodat er minder systeembronnen verbruikt worden tijdens de weergave. De video blijft zich namelijk continu herhalen. De Lively Wallpaper-app verdwijnt na het opstarten en dichtklikken als pictogram in de Taakbalk. Daar kan je de weergave van de video pauzeren of stoppen, de achtergrond bewerken, het openingsscherm van die app opstarten of hem helemaal afsluiten. Een video-achtergrond is een leuke aanvulling, maar maakt je pictogrammen wel minder goed zichtbaar en – zoals al gezegd – je levert wat aan verwerkingsprestaties in, waardoor je systeem trager kan reageren.

Vraag 2: Archiefbestanden openen in Windows

Kan je ook oude bestanden openen die onder WS of WP zijn gemaakt, al dan niet met ASCII-indeling of een txt-extensie? Daarnaast stuit ik op het probleem dat een deel van de archiefbestanden zelfs met een (inmiddels) onbekend wachtwoord zijn beschermd. Omdat ik deze gegevens op 5¼-floppyschijfjes en 3½ inch-floppy’s wegschreef, zoek ik ook een manier om die in te lezen op een Windows 10-computer.

Ingezonden door Arthur

Leuk om te horen dat je je archief aan het doorspitten bent en bestanden tegenkomt die mogelijk nog interessant zijn. Je kan je ook afvragen of bestanden die je in de loop der jaren niet hebt bekeken, het bekijken nog wel waard zijn. We lopen je vragen even af. Het openen van wpd, oftewel WordPerfect-bestanden, had je zelf al ontdekt. Die kunnen met WordPerfect, als dat nog op je systeem geïnstalleerd is, geopend worden. Zo niet, dan bijvoorbeeld met Microsoft Word of OpenOffice. WordPerfect was een populair product zodat het inlezen van dat soort bestanden nog beperkt wordt ondersteund. Bestanden met de wp- of ws-extensie werden/worden door meerdere applicaties gebruikt.

Een website die informatie geeft over bestandsextensies en de applicaties/convertors die daarbij gebruikt kunnen worden, is extension.nirsoft.net. Tik aan het einde van de link bijvoorbeeld ‘/wpd’ of ‘ws’ en je krijgt direct informatie over de bestandsextensie. Bij de resultaten staat Doxillion Document Converter als applicatie om de bestanden te openen. Een gratis versie, voor niet-commercieel gebruik en met beperkte functionaliteit, is te downloaden via deze pagina. De niet-commerciële download staat rechts onderin. Voor geavanceerd en commercieel gebruik heb je de betaalde versie nodig. Een ander commercieel programma voor bestandsconversie kun je vinden op filemagic.com/nl. Je kan het, als Doxillion niet voldoet, als proef installeren en bekijken wat het je extra oplevert. Bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, geven een extra handicap, zeker als dat wachtwoord niet meer bekend is. Veelal zal alleen om een wachtwoord worden gevraagd als het bestand met de originele applicatie wordt geopend. Probeer Kladblok om te zien of dat zinnige informatie oplevert als het via de convertor niet werkt.

Het lezen van 5,25-inch- en 3,5-inch-floppy’s is mogelijk op een antieke computer die nog over dit type lezers beschikt. Wellicht heeft iemand nog zo’n systeem in de familie- of vriendenkring. Andere opties zijn een externe lezer aanschaffen en die via usb koppelen aan een modern systeem. Deze zijn nog wel beschikbaar voor de 3,5-inch-floppy’s, voor 5,25-inch-exemplaren zijn ze niet meer te vinden. Een aandachtspunt is of de data op dit type media, na zoveel jaren, sowieso nog te lezen is. De levensduur is veelal niet langer dan tien jaar. Daarna gaan er gegevens wegvallen en raken de bestanden corrupt.

Vraag 3: ingescande foto’s uitvergroten

Ik heb foto’s uit oude fotoboeken, zowel afgedrukt als digitaal, die wat klein zijn en die ik met goed resultaat wil vergroten. Ik wil de gezichten namelijk opnemen in een stamboomprogramma. Hoe doe ik dat?

Ingezonden door Eddy

Een foto op papier kan je via een scanner vergroten. Het resultaat is echter wel afhankelijk van de kwaliteit van de foto en die was vroeger niet zo hoog. Bij de scanner moet je de dots per inch (dpi) kunnen instellen. Een scan op 150 dpi is goed voor weergave op een scherm. Is vergroting en verdere verwerking van het digitale beeld nodig, dan is 300, 600 of zelfs 1200 dpi nodig. Met Paint kun je eenvoudig een gezicht uit de foto halen. Je opent het digitale resultaat en met Selecteren selecteer je het gewenste gezicht uit de foto. Met Bijsnijden knip je het eruit. Met Formaat wijzigen kan je de omvang van de foto aanpassen aan de standaard die nodig is voor het stamboomprogramma.

Is je scanner niet in te stellen op het aantal dpi’s, dan kan je een scan maken en deze in Paint openen, het onderdeel van de foto selecteren en bijknippen en verder verwerken via onderstaande methode. We hebben enkele programma’s getest die het mogelijk maken om op een intelligente manier digitale foto’s te vergroten. Het meest eenvoudig, zonder kosten en redelijk goede resultaten is het opensource-programma SmillaEnlarger 0.9. Het is een portable programma dat geen installatie nodig heeft en direct gebruikt kan worden door vanuit de downloadmap SmillaEnlarger.exe aan te klikken. Je schuift de te vergroten foto naar het drop-gebied en stelt de parameters in, waaronder de gewenste vergroting in procenten of pixels. Via de preview bekijk je het eindresultaat en met de andere parameters kan je de kwaliteit nog wat optimaliseren. Ook hierbij moet je wel elke keer op Preview drukken.

Zodra je tevreden bent, klik je op Enlarge en Save. De vergrote foto verschijnt in dezelfde directory als de originele foto. De bestandsnaam wordt standaard aangevuld met een “_e” of je kan de naam naar eigen wens aanpassen. Je kan ook foto’s in batch aanbieden. Raadpleeg daarvoor de Help-tab. Als veel vergroting nodig is, is het aan te bevelen om dat in stapjes van maximaal 150 procent te doen om te voorkomen dat vervorming optreedt.

Vraag 4: Ontvangst- of leesbevestiging instellen voor nieuwsbrieven

Ik zou graag nieuwsbrieven willen verzenden naar alle leden van mijn vereniging. E-mailadressen in de BCC zetten leidt echter tot een onbekend aantal niet-aangekomen berichten en adressen onder Aan betekent in principe een schending van de privacy. Er zijn mailservice-firma’s en programma’s, maar dan geven we adressen uit handen. Via Mailmerge kunnen we zelf een hoop doen, maar hoe krijg je dan de ontvangst/leesbevestiging die wij wensen?

Ingezonden door Ronny

Voor het al dan niet aankomen van e-mailberichten maakt het niet uit of de geadresseerden in het Aan/To-veld staan of in de BCC (Blind Carbon Copy). Als een mail niet kan worden afgeleverd, omdat bijvoorbeeld de mailbox van de ontvanger de maximale opslagcapaciteit heeft bereikt, dan probeert de mailserver het nog een aantal keer. Na een bepaald aantal onsuccesvolle pogingen, krijgt de verzender een bericht dat het verzonden mailbericht niet kon worden afgeleverd, met veelal de reden. Een niet-correct mailadres wordt echter diréct gemeld bij de afzender, omdat de mailserver het mailbericht dan niet kan afleveren. Daarnaast zijn er nog mailadressen waarvan de mailbox nooit wordt gelezen. De zogenoemde <no.reply>-mailadressen, maar die zijn veelal herkenbaar.

Er zijn ook nog mailboxen waar berichten uit verstuurd worden, maar waar je niets naar terug kan sturen. Onder andere spammers en malafide websites maken daar gebruik van. Kortom: als er geen melding volgt dat de mail niet kon worden afgeleverd, dan kan de afzender van de mail ervan uitgaan dat de mail is afgeleverd in de mailbox of spambox van de mailserver van de geadresseerde. Het versturen van een mail met ontvangst- en/of leesbevestiging is bij een aantal mailclient-programma’s mogelijk, waaronder Microsoft Outlook. Klik daartoe op Bestand, Opties en dan op E-mail en kijk bij de ontvangst- en leesbevestigingen. Een ontvangstbevestiging heeft echter weinig toegevoegde waarde, omdat niet alle mailservers dit ondersteunen en de mailservers wel een melding geven als het bericht niet kan worden afgeleverd. Om privacy-redenen mag de leesbevestiging bij de ontvanger geen automatisch mechanisme zijn en moet de ontvanger dus actie ondernemen door in een pop-up schermpje een bevestiging aan te klikken.

Veel gebruikers hebben er echter een hekel aan als een leesbevestiging wordt gevraagd, omdat men zich dan gecontroleerd voelt en daarmee aangetast in de privacy. Zij maken zelf wel uit of en wanneer een mail wordt gelezen. Zij negeren dan het verzoek of hebben die functie op voorhand al uitgezet. Het wil het ontvangen en aanvullend openen van een mailbericht niet altijd zeggen dat de ontvanger ook kennisneemt van de inhoud. Met Mailmerge kun je vanuit een adressenlijst automatisch berichten versturen, maar dit lost het niet lezen-probleem inderdaad niet op. Google Workspace en Gmail bieden hierbij helaas ook geen toegevoegde waarde.

Samengevat: als een mailbericht niet kan worden afgeleverd op een mailserver, dan krijg je daarvan een melding. Het lezen van een mailbericht kan niet worden gegarandeerd, maar heeft meer succes met een kop en tekst die bij de lezer interesse opwekt.

