Vraag 1: buiten werken met een laptop

Wanneer het mooi weer is, zit ik graag met mijn laptop buiten in mijn tuin. Echter wordt het scherm van mijn laptop dan veel minder goed leesbaar. Hoe kan ik de hinder van het zonlicht beperken?

Ingezonden door Ken

Niets beter dan op een zonnige dag buiten te kunnen zitten met je laptop, maar de reflectie van het zonlicht kan inderdaad een stoorzender zijn. Met enkele simpele trucs kan je de hinder van het zonlicht wel inperken. Dat begint al met de keuze van je laptop. Je hebt twee soorten laptopdisplays: een glanzend scherm en een mat scherm. Het verschil tussen de displays zit in de coating. Tegenwoordig is een glanzend scherm wel de standaard geworden omdat kleuren er veel beter op weergeven worden. Echter fungeren ze als een spiegel voor inkomend licht, wat de zichtbaarheid bij zonlicht of fel kunstlicht niet altijd ten goede komt. Al biedt een mat scherm hier ook zeker geen perfecte bescherming.

Welke type display je ook hebt, je zal dus wat moeten spelen met de instellingen van je laptop om de leesbaarheid te verhogen. Een eerste puntje waar je naar moet kijken is de helderheid van je scherm. Die zet je best zo hoog mogelijk om je eigen reflectie zo min mogelijk te zien. Dat kan via de instellingen van je laptop, al hebben de meeste laptops hier ook wel een sneltoets voor tussen de F-toetsen op de bovenste rij van het toetsenbord. Welke toets je moet indrukken kan verschillen van toetsenbord tot toetsenbord, maar het icoon is wel universeel: het kleiner zonnetje verlaagt de helderheid, de grote zon verhoogt die. Let op: een hogere beeldhelderheid doet de batterij wel sneller leeglopen. Ga dus bij voorkeur ergens zitten waar je een stopcontact in de buurt hebt en hou je oplader (eventueel met een verlengsnoer) bij de hand als je buiten wil werken met je laptop. Naast de helderheid verhoog je best ook het contrast om de verschillen tussen donker en licht (en dus de leesbaarheid) te versterken. Voor Windows doe je dit door de beeldweergave aan te passen in de instellingen. Veel eenvoudiger is de sneltoetscombinatie ALT + SHIFT + PRINTSCREEN. Via dezelfde combinatie schakel je het hoog contrast nadien ook weer uit. Heb je een Mac, dan is de werkwijze lichtjes anders. Je klikt eerst op het Apple-menu, om vervolgens door te gaan naar Systeemvoorkeuren en Toegankelijkheid. In het tabblad Zien moet je Beeldscherm wijzigen van zwart-op-wit naar wit-op-zwart. Via een schuifbalk kan je het contrast handmatig bijsturen. De sneltoetscombinatie voor dit alles is CONTROL + OPTION + COMMAND + 8.

Deze instellingen zullen pas renderen als je een optimale buitenomgeving creëert voor je laptop. Het is niet alleen voor de leesbaarheid van het display belangrijk om je laptop zo goed mogelijk uit te zon te houden. Je laptop langdurig blootstellen aan zonlicht verhoogt het risico op oververhitting, zeker in de zomer bij warme temperaturen. Er zijn enkele gadgets die je hierbij kunnen helpen. Een zonnescherm is als een zonnebril voor je laptop. Je plaatst het over je laptop, zodat het zonlicht wordt buitengehouden. Dat je scherm zo ook moeilijker zichtbaar wordt voor pottenkijkers is een extra voordeel. Echter zijn zonneschermen voor laptops vaak een nogal dure aankoop voor wat je er echt aan hebt. Je bespaart jezelf heel wat centen door je scherm gewoon zelf te maken. Daarvoor hoef je echt niet je beste knutsel- en timmerwerk boven te halen. Zelfs met een kartonnen doos waar je laptop in past, kan je al ver komen. Het beste is gewoon nog in de schaduw gaan zitten en als je geen natuurlijke schaduw hebt in je tuin of balkon, zet dan een parasol. Onder een laken kruipen kan als noodoplossing ook nog voldoen. Positioneer jezelf zodat je tegen de zon inkijkt om je scherm niet bloot te stellen aan het licht. Dat kan natuurlijk wel hinderlijk zijn voor je eigen ogen, dus zet indien nodig dan een zonnebril op. Elk detail kan een verschil maken, zelfs je kledijkeuze. Een zwart T-shirt houdt zonnestralen meer vast dan een wit exemplaar.

Kom je vaak buiten met je laptop, zorg er dan ook voor dat die goed beschermd is tegen de gevaren van de buitenwereld. Voor wie meer buiten dan binnen zit is een rugged laptop misschien wel een interessante optie. Een schoonheidsprijs zal dit type laptop nooit winnen, maar ze kunnen wel tegen een stootje en sommige modellen zijn zelfs waterdicht. Een elegantere oplossing is een beschermende hoes kopen voor je laptop. Die zijn te vinden voor elk merk en formaat.

Vraag 2: Problemen bij installatie itsme

Bij het aanmaken van mijn itsme-account wordt mij gevraagd om mijn pincode in te vullen, maar ik heb nooit een pincode gekregen. Wat nu?

Ingezonden door Raymond

Itsme is een superhandige identificatietool die je ID-kaartlezer voor heel wat toepassingen perfect kan vervangen. Maar door de vele vragen die we over itsme binnenkrijgen, merken we dat de installatie niet bij iedereen even soepel verloopt. We gidsen je graag nog eens door de installatie. Je hebt je smartphone, je identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Eerst moet je een account aanmaken via de website van itsme. Daar geef je je telefoonnummer en mailadres in. Heb je ooit een account aangemaakt, maar ben je de gegevens vergeten, dan zal itsme je telefoonnummer herkennen en je een melding tonen dat je account geblokkeerd is. Je kan je account dan eenvoudig weer heractiveren en gebruiken.

Ben je wel een nieuwe gebruiker, dan moet je na het ingeven van je telefoonnummer je kaartlezer verbinden met je apparaat en je eID-kaart insteken. Je krijgt nu een contract voorgeschoteld dat je moet ‘tekenen’ met de pincode van je identiteitskaart. Die heb je ooit samen met je identiteitskaart van je gemeente gekregen (hopelijk heb je dat papier niet weggegooid of ken je de code). In ruil voor de pincode geeft itsme je een identificatiecode. Nu is het tijd om over te schakelen op de mobiele applicatie van itsme. Geef je telefoonnummer en nadien de identificatiecode in via de app. Nu krijg je nog eens een vijfcijferige controlecode aan via sms. Dan moet je enkel nog je eigen vijfcijferige pincode kiezen en eventueel je account extra vergrendelen met je vingerafdruk of gezichtsherkenning. De installatie is nu compleet. Hou je hoofd er goed bij als je itsme aanmaakt. Elk klein foutje bij het ingeven van de codes kan de installatieflow ernstig verstoren. Blijft het systeem hangen tijdens je installatie, wacht dan even 20 minuutjes en probeer het opnieuw.

Als we je nog één tip mogen meegeven: itsme is gekoppeld aan je telefoonnummer. Verander je van nummer, dan breng je itsme daar best persoonlijk van op de hoogte. Je zal je nieuwe telefoonnummer dan moeten verifiëren volgens de hierboven beschreven procedure. Koop je een nieuwe smartphone, dan kan je je itsme-gegevens wel eenvoudig mee overzetten als je telefoonnummer behouden blijft.

Vraag 3: Botsende en onzichtbare muisaanwijzer

Ik heb een groot scherm aangeschaft om aan mijn laptop te koppelen. Nu botst de muisaanwijzer regelmatig tussen de schermen en ben ik vaak mijn muisaanwijzer kwijt op één van de twee schermen. Is daar wat aan te doen?

Ingezonden door Hans

Heb je als basis bijvoorbeeld een laptop met een full-hd-scherm (met een resolutie van 1920 x 1080 pixels) en koppel je daar een groter tweede scherm aan met een hogere resolutie (zoals een qhd-scherm met een resolutie van 2560 x 1440) en heb je bij de instellingen gekozen voor het uitbreiden van de schermen, dan sluiten ze vaak niet mooi op elkaar aan. Dat kan je zien via Instellingen en Beeldscherm. Het enige vlak waarop de muisaanwijzer van het ene naar het andere scherm kan worden overgebracht, is waar deze samenvallen. Dat vlak kun je kiezen door bij Beeldscherm het beeld van de laptop hoog, midden of laag te plaatsen ten opzichte van het grotere scherm en op Toepassen te klikken. Bij een hoge positionering van het laptopscherm moet je dus bij het tweede scherm altijd langs boven gaan met je muis om bij het laptopscherm te komen, aangezien de aanwijzer tegen een rand botst. Het klopt dat het bij twee schermen nogal eens lastig is om te bepalen waar de muisaanwijzer is gebleven. Dit kan je oplossen door de muisaanwijzer iets groter te maken via Instellingen, Toegankelijkheid en Muisaanwijzer. Kies bijvoorbeeld stand 2 en geef de muis aanwijzer een andere kleur die direct opvalt, bijvoorbeeld paars.

Vraag 4: HTTPS vs VPN

Onlangs las ik ergens dat als je een communicatieprotocol zoals HTTPS gebruikt, je voor de beveiliging van je gegevens dan geen VPN-verbinding nodig hebt. Kan je het verschil tussen HTTPS en VPN uitleggen en de beveiliging nader toelichten?

Ingezonden door Hubert

HTTPS en VPN zijn beide protocollen voor het uitwisselen van gegevens die gebruikmaken van versleuteling, maar wel met verschillende methoden. HTTPS gebruikt het TLS-protocol op basis van de SHA-256-encryptiemethode. Met versleuteling gecodeerde data kunnen niet gelezen worden zonder het algoritme te kraken. Dat kost vooralsnog behoorlijk wat tijd. Voor VPN zijn meerdere versleutelingsprotocollen beschikbaar. De betere VPN-providers gebruiken AES-256, dat gezien wordt als de veiligste vorm van versleuteling. HTTPS staat voor Hypertext Transfer Protocol Secure. Dat protocol beveiligt je informatie als je websites bezoekt. Vroeger werd dit gedaan door het HTTP-protocol, zonder versleuteling. Iedereen die inbreekt op je http-verbinding, kan je webdata zien. Browsers dwingen echter steeds meer af dat websites HTTPS gebruiken. Als ze dat niet doen, vallen ze buiten de zoekresultaten en worden ze op termijn zelfs geblokkeerd. Je ziet aan de voorloper van de URL (https://) of een website dit veilige protocol gebruikt en aan het gesloten slotje in het zoekveld. Als je hierop klikt, zie je de status van de verbinding en de geldigheid van het bijbehorende beveiligingscertificaat. Met een HTTPS-verbinding is die specifieke datastroom dus beveiligd vanaf je computer tot in de webserver van de site die je bezoekt. Voor mailverkeer zijn er ook versleutelingsprotocollen: SSL of de verbeterde versie TLS, die gebruikmaken van de SHA-256 encryptiemethode. Deze versleuteling werkt tussen de mail-client van de verzender en die van de ontvanger, dus end-to-end beveiliging. In de instellingen van je mailprogramma kun je zien welk beveiligingsprotocol wordt gebruikt voor jouw mailsessies. De protocollen communiceren via gedefinieerde poorten op je computer en de mailservers.

Een VPN is een versleutelde tunnel of buis tussen je computer en de VPN-server. Door die tunnel loopt al het dataverkeer van meerdere applicaties en toepassingen. De VPN-client staat op je computer, de VPN-server staat bij een bedrijf, ergens in België of in een land naar keuze. Hierbij worden alle data die door die tunnel lopen, beschermd en omzeilen ze alles wat ze onderweg tekenkomen. Bedrijven eisen dat er een VPN-verbinding wordt opgebouwd tussen de computer van de thuiswerker en de bedrijfssystemen. Ze leveren veelal zelf de VPN-client en de werkinstructie. Zo is er een veilige verbinding tussen de werkplek thuis en het serverpark van het bedrijf. De VPN-server kun je ook thuis op een router installeren, zoals bij de bekende Fritz!Box. Ook een Nas heeft die mogelijkheden. Met de standaard VPN-client van een provider op je laptop, telefoon of tablet of met de instellingen die je voor een router of Nas kunt opvragen, zorg je dus voor een veilige verbinding. De apparatuur in je netwerk is daarbij benaderbaar en je kunt binnen die VPN-verbinding het internet op alsof je thuis bent. Zo kun je dus waar je ook bent en veelal zonder kosten een versleutelde tunnel gebruiken tussen je telefoon, tablet of laptop en je thuisnetwerk.

Bij gebruik van een VPN-server van een VPN-provider in België of het buitenland wordt het een ander verhaal. Omdat de VPN een verlengstuk wordt van je computer, krijg je dus ook een ander IP-adres, namelijk dat van de uitgang van de servers van de VPN-provider. Dit zorgt ervoor dat je moeilijk te traceren en dus privé veilig bent. Maar let op: je data moeten weer ergens het internet op om bij de gewenste web- of mailserver te komen en dat is de uitgang van die VPN-server. Die datastromen zijn daar dan weer zoals ze de VPN-tunnel ingingen, maar dan via een omweg en met een ander IP-adres. Onbeveiligd HTTP-webverkeer en beveiligde protocollen, zoals HTTPS en TLS, leggen daarbij een veel langer pad af voordat ze bij de juiste bestemming zijn aangekomen. Je kunt dan beter – met minder vertraging en een kortere weg waarop aanvallen kunnen plaatsvinden – een directe verbinding opbouwen met de web- en mailserver. Het gebruik van een VPN-server van een VPN-provider heeft daardoor voor de beveiliging van je data geen toegevoegde waarde. De meerwaarde van een VPN-verbinding van een VPN-provider zit hem puur in het afschermen van je privé-internetadres.

