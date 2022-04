Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vraag 1: Dropbox-uploads en Outlook-zorgen

Beste redactie, ik heb drie vragen voor jullie. Ik vind het wel zeer vervelend dat Dropbox al mijn foto’s begint over te nemen als ik mijn foto-apparaat aan de pc koppel. Hoe kan ik dat verhinderen? Daarnaast hou ik veel oude e-mails bij (meerdere GB intussen). Een deskundige vriend zegt dat vroeg of laat de boel gaat ontploffen en dat ik dan alles kwijt ben. Klopt dat? Tot slot nog deze vraag: ik krijg soms e-mails met tweemaal een @ erin en vaak daarin ook mijn eigen e-mailadres verwerkt. Het is dan niet mogelijk om de afzender te blokkeren. Help!

Ingezonden door Fons

Op je eerste vraag hebben we alvast een duidelijk antwoord. Binnen Dropbox is er een instelling om specifiek camera-uploads uit te zetten. Open Dropbox via het icoontje rechts onderin de Windows-taakbalk. Klik op de Account-tab. Daar vind je de optie om selectief te zijn met wat Dropbox synchroniseert. Er staat een lijstje met alle mappen die Dropbox opneemt. Vink camera-uploads uit en Dropbox zal ze niet meer automatisch overnemen. Wat je grote mailbox betreft: je moet nog niet onmiddellijk naar de ontmijningsdienst DOVO bellen. We vermoeden dat je Outlook gebruikt (niet de webversie)? Al je berichten worden lokaal opgeslagen in een Outlook-gegevensbestand (.pst). Het klopt dat dit bestand aanzwelt wanneer je over een lange periode veel e-mails bijhoudt. Daardoor kan Outlook trager gaan worden. E-mails manueel verwijderen heeft meestal niet veel effect.

Als je Outlook wil ontlasten, kan je het gegevensbestand handmatig compact maken. Hoe je dat doet, vind je terug op de supportpagina van Microsoft via de zoekterm ‘De grootte van uw postvak en Outlook-gegevensbestanden (.pst en .ost) verkleinen’. Eigenlijk is overschakelen naar webmail (via de browser) van Gmail of Outlook nog de beste raad die we je kunnen geven. Op die manier wordt je pc niet belast en je kan op al je apparaten makkelijker aan je e-mail.

We zagen dat je een @telenet-adres gebruikt. Een van onze redacteurs laat zijn Telenet-webmail alle berichten doorsturen naar zijn Gmail-adres. Dat kan je instellen op de website van Telenet (onder de instellingen van webmail). We kunnen dat zeker eens laten zien in een toekomstige workshop. Voor je laatste probleem hebben we helaas geen pasklare oplossing. Cybercriminelen slagen er soms inderdaad in om je e-mailadres na te maken. Je kan proberen om de e-mailitems naar het mapje Spam of Ongewenst te verslepen. Verder zit er niet veel op dan ze gewoon meteen te verwijderen en zeker geen links aan te klikken in die verdachte berichten.

Vraag 2: Veilige e-mails verdwijnen in de spamfolder

Ik gebruik Outlook en daar kun je een mailadres als Veilige afzender vastleggen. Toch blijven mails met die afzender regelmatig in de spamfolder terecht komen. Waarom werkt dat niet en hoe is dat op te lossen?

Ingezonden door Luk S.

Microsoft Outlook heeft functies om te bepalen of mail die naar de inbox wordt gestuurd, spam is en deze vervolgens naar de spamfolder of junkmail te sturen, of bij correcte mail die in de inbox te plaatsen. Hiervoor worden de Opties voor ongewenste mail gebruikt. Je komt daar via Start in de menubalk en dan Ongewenste mail. Als je op de onderste Opties voor ongewenste mail klikt, kan je de afhandeling van berichten voor de inbox sturen.

Via de tab Veilige afzenders kan je mailadressen vastleggen die als spam worden gezien, maar in feite veilige afzenders zijn. Maar let op: de mail komt eerst langs je mailprovider en die maakt ook gebruik van spamfilters. Daarbij wordt de mail gecheckt op spamkenmerken en als die boven een bepaald triggerniveau uitkomen, wordt de betreffende mail naar de spamfolder gestuurd. Outlook doet daar verder niets mee, omdat daar alleen gekeken wordt naar de mail voor de inbox. Als gebruiker kun je mail in de spamfolder terugplaatsen of slepen naar de inbox. Het via de rechtermuisknop selecteren van mails in de spamfolder en vervolgens Geen ongewenste e-mail kiezen heeft in Outlook dus geen zin, omdat de mailprovider het bericht daar geplaatst heeft.

Omdat zowel de mailprovider als Outlook functies of opties hebben om spam af te handelen, is het voor de gebruiker lastig te bepalen waar wat plaatsvindt. Of je mailprovider de mogelijkheid heeft voor het gebruik van green- en blacklist, moet je op de website van de mailprovider kunnen vinden. Als die optie niet wordt aangeboden, dan is er geen oplossing voor en moet regelmatig de spamfolder gecontroleerd worden op niet-spamberichten.

Vraag 3: Toetsenbord schakelt per ongeluk over naar QWERTY

Op mijn Windows-systeem zijn sinds jaar en dag twee toetsenborden geïnstalleerd die ik rechtsonder kan selecteren. Normaal staat die op Nederlands (België) – Toetsenbord Belgisch (punt). Maar door een mogelijk foute toetsaanslag verandert dat weleens naar een ander Nederlands toetsenbord met een QWERTY-indeling. Dat laatste zou ik willen verwijderen, omdat ik toch alleen in een Belgische AZERTY-lay-out wil werken. Hoe doe ik dat?

Ingezonden door Van Maurice

Het kan knap vervelend zijn als Windows af en toe ongewenst van je AZERTY- naar een QWERTY-toetsenbord overschakelt. Soms heb je dat inderdaad pas door als je ziet dat sommigen toetsen niet meer overeenkomen het resultaat dat in beeld verschijnt. De toetsencombinatie die je (in dit geval per ongeluk) gebruikt hebt is wellicht ALT + SHIFT. Je kan ook tussen toetsenborden wisselen door de Windows-toets in te houden en dan telkens op de spatiebalk te tikken. Maar goed, ongebruikte lay-outs verwijderen is natuurlijk een slimmere oplossing.

Zet je toetsenbord in een handomdraai van van QWERTY naar AZERTY met deze slimme truc

Microsoft wijzigt met elke nieuwe versie een aantal configuratie-items met als doel van het aloude Configuratiescherm af te komen en alles onder Start en Instellingen te plaatsen. Het verwijderen en toevoegen van toetsenborden is verplaatst naar een plek waar het niet direct zichtbaar is en gaat nu als volgt. Ga naar Start en dan naar Instellingen; kies Tijd en Taal; kies Taal. Onder voorkeurstalen staat Nederlands (België). Klik daarop en vervolgens op Opties. Er opent een nieuw scherm met Taalopties. Onderaan zie je de Toetsenborden staan. Klik op het ongewenste QWERTY-toetsenbord en vervolgens op Verwijderen. Zo kan je toetsenborden die je eigenlijk toch nooit gebruikt gewoon uitschakelen.

Vraag 4: Vollere batterij laadt trager?

Ik zit al een tijdje met een smartphone, en bij het opladen van dat toestel zie ik vaak dat het in begin heel snel gaat, maar dat het opladen geleidelijk aan vertraagt. Is daar een reden voor?

Ingezonden door Stefan V.

Bij het opladen van de batterij van je smartphone zal je inderdaad merken dat het zeer vlot gaat voor de eerste 70 tot 80 procent. Dat het daarna steeds langer duurt om de batterij helemaal op te laden, is een terechte vaststelling. En er is ook een vrij eenvoudige verklaring voor. Tijdens het opladen van je smartphone wordt dit proces automatisch door je toestel aangepast. Dat is nodig om de batterij te beschermen. Die wordt wanneer je telefoon aan de stekker hangt niet overal even hard opgeladen. In de eerste fase van het opladen is er dus veel ‘ruimte’ beschikbaar in de batterij en heb je zeer weinig kans dat je bepaalde delen ‘overlaadt’. Dit houdt dus in dat je tot 70 of 80 procent van de batterij snel zal kunnen laden met constante stroom.

Zodra de batterij echter voller begint te lopen, wordt de kans groter dat de batterijcellen tegen hun limiet aan komen en ze dus overladen zouden worden. Als je telefoon ook in die laatste fase zo snel opgeladen zou worden, dan is de kans heel groot dat je batterij binnen de kortste keren stuk is en je ze kan weggooien. Dat wil je dus voorkomen. Smartphonefabrikanten helpen je een handje door de laatste 20 procent trager bij te laden of zoals bij een iPhone pas helemaal op het einde van een laadcyclus, bijvoorbeeld vlak voordat je ’s morgens opstaat. Door de constante stroom te vervangen door een constant voltage gaat de laadsnelheid naar beneden. Dat zorgt er wel voor dat alle delen van de batterij gelijkmatiger worden opgeladen en je dus veel minder kans hebt om iets te overladen. Een volle smartphone in de stekker laten steken kan ook geen kwaad. Android of iOS zal een laadstop inlassen en het netjes bij de volle 100 procent houden. Zo gaat de batterij van je smartphone langer mee.

