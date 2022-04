Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vraag 1: Mailproblemen bij het gebruik van een VPN

Ik maak sinds kort gebruik van een VPN en stel vast dat het werken met Outlook problemen geeft wanneer ik thuis met VPN verbonden ben. E-mails binnenkrijgen en versturen gaat met behoorlijk wat vertraging en het versturen van bijlagen lukt al helemaal niet. De uitgaande mail blijft hangen in Postvak Uit en wordt pas verzonden nadat ik de VPN heb uitgeschakeld. Ik heb mijn probleem voorgelegd aan de VPN-provider, maar die zegt dat ik hiervoor bij mijn internetprovider moet zijn. Ook bij hun helpdesk en het forum kom ik echter niet verder. Kan je me helpen?

Als het internetverkeer via VPN-servers loopt, zal dat, afhankelijk van de VPN-server gekozen in een bepaald land, een omweg maken en mogelijk ook beperkingen tegenkomen met betrekking tot het datatransport en de capaciteit. Voor veel toepassingen is het niet nodig om een VPN te gebruiken omdat de gegevens al versleuteld zijn. Denk aan HTTPS-webverkeer, e-mailverkeer en dergelijke. Bij gebruik van internet moet bij bepaalde sites worden ingelogd en wordt met cookies je profiel bepaald. Daarbij helpt een VPN dus ook niet om je onzichtbaar te maken. Ook mailverkeer is dus al versleuteld en er wordt gebruikgemaakt van toegangsautorisatie. Het heeft dan ook geen zin om mailverkeer via een VPN-server te laten lopen. Je mailverkeer zal beperkingen en zelfs blokkades ervaren, daar niet elke mailserverprovider ervan gecharmeerd is om mail te ontvangen via VPN-servers. Denk daarbij aan het weren van spammers. De oplossing is dus: schakel de VPN-verbinding (tijdelijk) uit als je wilt mailen.

De VPN hoeft eigenlijk alleen maar actief te zijn voor communicatie waarbij je je persoonlijke gegevens en locatie niet prijs wilt geven. De VPN zou dus standaard uit kunnen staan en alleen geactiveerd kunnen worden als je bijvoorbeeld bestanden downloadt vanuit Usenet of via Torrents. Als je de VPN voor al het dataverkeer aan laat staan, dan verlaag je daarmee ook aanzienlijk het effectief gebruik van de bandbreedte die je afneemt van je provider. Dat is toch ook zonde van het geld dat je voor die bandbreedte betaalt. Als de client-software van de VPN-provider dat ondersteunt, kan eventueel een split-tunnel worden gecreëerd. Daarbij kan je aangeven welk verkeer (dus e-mailverkeer) niet via de VPN moet lopen. Met een split-tunnel kies je dus zelf welk deel via de beveiligde tunnel loopt en welk deel direct toegang heeft tot het internet. Je kan eens navragen bij je provider of die split-tunneling ondersteunt.

Vraag 2: Hoe kies ik een goede beveiligingscamera?

Ik zoek een beveiligingscamera die ik binnen voor het raam kan zetten en die tot circa 10 meter moet bewaken met opslag op een SD-kaart of in de cloud. Wat zijn dan de aandachtspunten om een beveiligingscamera te kiezen?

Het is goed om te weten of je de camera binnen of buiten wil gebruiken. Als je hem aangeeft binnen te gaan gebruiken, hoeft hij dus niet bestand te zijn tegen allerlei weersomstandigheden, zoals regen en vorst. Als je een binnencamera voor je raam zet, dan moet je op een aantal zaken letten. Het nachtzicht reflecteert tegen de ruit, waardoor je ‘s nachts niets ziet. Als je nachtzicht uitzet, zie je wel iets, maar dat beeld is niet bruikbaar. De detectie van een webcam kan op basis van beeldwijziging (beweging) werken en/of een warmtebron die in beeld verschijnt (passieve infraroodsensor). Detectie via infrarood werkt niet door glas, zodat ongenode gasten niet worden opgemerkt. Goedkopere camera’s werken veelal met detectie op basis van beeldwijziging, maar dat hoeft dus geen persoon te zijn, zodat je veel meer triggers/meldingen krijgt. Het heeft dus nadelen als een binnencamera achter glas voor buiten wordt gebruikt.

Een buitencamera kan wel binnen worden gebruikt. Het detectiebereik kan in aantal camera’s worden afgekaderd tot een kleiner deel van het zichtveld om het aantal triggers te reduceren. Op lange afstand iemand detecteren wordt daarbij ook lastiger, omdat het beeld vervaagt. Het nachtzicht geeft ook over een afstand van 5 à 6 meter voldoende licht om personen herkenbaar te detecteren. Voor 10 meter moet je denken aan de duurdere beveiligingscamera’s. Voor lokale opslag moet de camera beschikken over een SD-slot voor toevoeging van een SD-kaartje. Je steekt hierin bijvoorbeeld een 32GB-kaartje dat dan, afhankelijk van de hoeveelheid triggers, voor een langere periode informatie kan opslaan. Als het kaartje vol is, dan wordt automatisch de oudste beeldinformatie verwijderd en kan de nieuwe informatie worden toegevoegd. Nadeel is dat de opslag in de camera zit. Als de camera wordt meegenomen, dan ben je al het beeldmateriaal kwijt. Een vereiste is dan dus om de camera stevig en hoog op te hangen, zodat men er niet eenvoudigweg bij kan. Te hoog heeft ook weer een nadeel, omdat gezichten van personen dan niet goed te zien zijn. Voor cloudopslag ben je aangewezen op een betaald abonnement bij de leverancier. Per jaar kan dat aardig oplopen. Hoe langer je de termijn voor opslag wil, hoe meer je betaalt. Andere opties, bij de meer geavanceerde modellen, is opslag op een NAS, via FTP en dergelijke. Bij gebruik binnen is een spanningsaansluiting veelal geen probleem. Bij gebruik buiten is dit lastiger en wordt vaak gebruikgemaakt van een camera met batterij. Je moet dan eens in de zoveel tijd de batterij opladen en de camera weer terughangen.

Vraag 3: Kan ik bellen met een tablet?

Ik ben van plan om een tablet te kopen. Kan ik met mijn tablet bellen via mijn telefoonprovider als ik er een simkaart insteek?

Als je een tablet koopt, moet je bij veel modellen de keuze maken of je een tablet met enkel wifi wil of een exemplaar waarmee je ook toegang kan krijgen tot 4G-netwerken. Net als bij een smartphone heb je voor die laatste categorie een simkaartje nodig om mobiel internet te kunnen gebruiken en moet je er dus ook een telefonieabonnement met mobiele data voor afsluiten. Misschien heb je nog een oude simkaart liggen die je in je tablet kan steken, maar dan moet je even controleren of het formaat van de simkaart overeenstemt met het simkaartslot van de tablet. De meeste smartphones ondersteunen tegenwoordig een nano-simkaart, terwijl het formaat voor tablets vaak een micro-simkaart is.

De aanwezigheid van een simkaart betekent niet automatisch dat je nu ook kan bellen of sms’en met je tablet. Er is slechts een zeer beperkt aantal tablets dat die functionaliteit al ondersteunt, waaronder de Galaxy Tab S8 van Samsung. Vaak dient de simkaart in de tablet enkel om te surfen met mobiele data. We raden dan ook eerder aan om te bellen via het internet met je tablet. Apps die je hiervoor kan gebruiken zijn onder andere Google Duo (standaard geïnstalleerd op een Android-tablet), FaceTime (voor iPad), Skype, WhatsApp of Facebook Messenger Rooms. Deze apps zijn in de eerste plaats gemaakt om te videobellen, maar als je liever je camera niet wil opzetten kan je er uiteraard ook een gewoon telefoongesprek mee voeren.

Vraag 4: Moet ik een 5G-smartphone kopen?

Iedereen zegt me dat ik dringend een 5G-smartphone moet kopen. Waarom heeft mijn smartphone per se 5G nodig en waarom zou 4G niet meer voldoen?

5G is de volgende grote stap voor mobiele connectiviteit, net zoals 4G dat ooit ook was in vergelijking met 3G. De belangrijkste toepassingen van 5G zullen we wel voornamelijk in een industriële context zien: zo zal de introductie van 5G een cruciale bijdrage leveren in de verdere ontwikkeling van het ‘Internet of Things’. Voor de gewone man en vrouw in de straat betekent 5G sneller, stabieler en beter beveiligd internet, waar we ons ook bevinden. Helaas kunnen we die voordelen in België voorlopig nog niet echt ervaren, omdat de uitrol nog in zijn kinderschoenen staat. Daar zal in 2022 wel verandering in komen; en Telenet biedt in Antwerpen, Leuven en enkele kuststeden zelfs al beperkte 5G-diensten aan.

Dus om je vraag te beantwoorden: 5G-ondersteuning is zeker op dit moment nog geen must-have voor smartphones. Het is slechts een van de vele specificaties waar je naar moet kijken bij het aankopen van een nieuwe telefoon. Als jouw 4G-smartphone nog goed werkt hoef je dus nog niet meteen naar de winkel te hollen om hem te vervangen door een 5G-exemplaar. Maar met het oog op de toekomst is het zeker niet slecht om bij de keuze van een nieuwe smartphone te opteren voor een toestel dat wél 5G-ondersteuning biedt. En maak je geen zorgen: de tijd dat 5G exclusief voorbehouden is voor dure vlaggenschipsmartphones is al lang voor bij. Tegenwoordig kan je makkelijk een goede smartphone met 5G-vinden voor 300 euro of zelfs minder.

