Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Nieuwe computers worden niet meer geleverd met Windows Live Gallery. Jammer want je kon er foto’s in labelen. Bestaat er een alternatief dat die labels én de daaraan gekoppelde zoekfunctie overneemt? Of moet ik mijn 70.000 foto’s herlabelen?

Ingezonden door Hilde

Sinds 2017 is het inderdaad niet meer mogelijk om Windows Essentials 2021 (dat onder andere Windows Photo Gallery bevatte) te downloaden. Windows Photos Gallery werd vervangen door Windows Photos, dat inderdaad iets meer beperkt lijkt in zijn mogelijkheden. Een eerste stap is om in de Windows Verkenner rechts te klikken op een foto en bij ‘Details’ na te gaan of je daar wel de tags te zien krijgt. Is dat niet zo, dan lijken er helaas niet veel mogelijkheden te zijn om je tags over te zetten. In ieder geval raden we aan om een meer gespecialiseerde fotogalerij te gebruiken in plaats van Windows Photos, zoals bijvoorbeeld Irfanview. Met een beetje geluk neemt Irfanview automatisch de tags over die aan je afbeeldingen zijn gekoppeld, maar dit hebben we zelf niet kunnen uittesten.

Sinds de laatste Windows Update kan ik met mijn HP printer niets meer afdrukken. De printer opnieuw installeren helpt niet. Is er een oplossing voor dit probleem?

Ingezonden door Hans

Dergelijke problemen doen zich vaak voor bij oudere printers, die mogelijk geen ondersteuning bieden voor Windows 10. Door te zoeken op ‘HP Printers – Windows 10 Compatible Printers’ kan je op de site van HP een lijst vinden met alle printers die ondersteuning bieden voor Windows 10. Hier vind je ook meteen de nieuwste drivers. Staat je printer in de lijst, dan raden we je aan om de bijgevoegde driver (opnieuw) te installeren. Ervaar je nadien nog steeds problemen, dan kan je de ‘HP Print and Scan Doctor for Windows’ een kans geven. Dit is een officieel programma’tje van HP dat je computer scant op printproblemen. Met een beetje geluk kan de software je meer vertellen over het probleem. Ook Windows heeft een ingebouwde probleemoplosser die je een kans kan geven. Klik hiervoor op het Windows-vlagje en zoek naar “Andere problemen oplossen”. Klik nu op “Printer” en vervolgens op “Probleemoplosser uitvoeren”. Helpen bovenstaande tips je niet verder, dan contacteer je best de klantendienst van HP.

Kan je een link openen met een browser naar keuze door er rechts op te klikken en dan de browser te kiezen? bijvoorbeeld: ik open een site met Edge en wil van daaruit een specifieke url openen met Firefox.

Ingezonden door Michel

Eenmaal je in een bepaalde browser zit, is het niet mogelijk om in die browser op een link te klikken die vervolgens geopend moet worden met een andere browser. Althans, het is niet mogelijk zonder geavanceerde oplossingen die je wellicht nog zelf zou moeten coderen. Wel is het mogelijk om een standaardbrowser te kiezen, zodat Edge nooit meer automatisch wordt geopend. Klik op het Windows-vlagje linksonder en zoek naar ‘Browser’. Selecteer vervolgens ‘Standaardwebbrowser kiezen’. In het scherm dat nu verschijnt kan je instellen dat Firefox jouw favoriete browser is en dat links altijd met Firefox moeten worden geopend. Maar dit verandert niets aan het feit dat het klikken op een link in Edge gewoon de link zal openen in Edge en niet in een andere browser.

Hebben jullie tips of ervaring met online afspraaksoftware ? Wij hebben een reisbureau, ik onderhoud mijn website zelf en wil graag dat onze klanten online een afspraak kunnen maken.

Ingezonden door Dirk

Voor het online inplannen van afspraken is Calendly ongetwijfeld de marktleider. Je maakt een account aan op de website (calendly.com) en laat weten wanneer je beschikbaar bent. Vervolgens krijg je een link die je kan delen met gebruikers of je geeft het reservatieformulier een plaatsje op de website. Gebruikers kunnen zo eenvoudig een afspraak inplannen die vervolgens wordt toegevoegd aan jouw agenda. Calendly beschikt over een gratis plan, maar je zal via calendly.com/pricing even moeten nagaan of dit plan voldoet aan jouw verwachtingen. Een andere veelbelovende nieuwkomer is Koalendar (koalendar.com). Ook hier heb je een gratis plan, dat een stuk vrijgeviger is dan het plan van Calendly. Ook deze service is dus absoluut het proberen waard.

Clickx Vragenvuur: zelf ook een vraag inzenden?

Ook een technologievraag waar enkel Clickx-helden tegen opgewassen zijn? Stuur nu een vraag in en wie weet zie je binnenkort het antwoord verschijnen op Clickx.be of in het magazine!