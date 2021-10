Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Een harde schijf waar foto’s op stonden van mijn kleinkinderen is stuk gegaan. Deze schijf werd reeds geformatteerd, zijn deze foto’s nog te herstellen? Zo ja, hoe kan dit precies hersteld worden?

Ingezonden door Ivo

Het belangrijkste nu is in ieder geval om niets meer weg te schrijven naar de harde schijf en deze niet meer te gebruiken. In veel gevallen is het namelijk nog mogelijk om wat data van een geformatteerde schijf terug te krijgen. Wanneer het een interne schijf betreft (die zich in jouw computer bevindt) kan je best deze schijf uit je computer halen en via een dock verbinden met een andere computer. Vervolgens kan je via gespecialiseerde software proberen om de data terug te halen. TestDisk is een voorbeeld van een uitstekende (en gratis) tool, maar is nogal ingewikkeld in gebruik. Andere tools die je kan proberen zijn onder meer R-STUDIO en Easeus Disaster Recovery. Die laatste is ongetwijfeld het makkelijkst in gebruik, maar kost je wel wat geld. Via de gratis proefversie kan je echter al controleren of je de foto’s op de harde schijf zal kunnen herstellen. Er bestaan absoluut wat professionals die gespecialiseerd zijn in data recovery en je hierbij kunnen helpen. Zoek in Google Maps gerust maar eens op ‘Data Recovery’ of ‘Datarecuperatie’. Vaak zijn dit soort oplossingen echter niet goedkoop, dus informeer vooraf goed naar de prijzen.

Verder is het een beetje vijgen na Pasen, maar we geven je ook graag de tip om Google Foto’s te gebruiken om foto’s te bewaren. Op die manier kan je nooit meer foto’s verliezen want ze staan veilig op de servers van Google. Zo haal je het volste uit Google Foto’s.

Bestaat er een beveiligingscamera die zonder wifi werkt? Ik wil bijvoorbeeld 4 camera’s installeren en de beelden bekijken op mijn tablet. Kan dit bijvoorbeeld met bluetooth? Ik kan de camera’s eventueel van netstroom voorzien.

Ingezonden door Patrick

Er zijn heel wat beveiligingscamera’s die geen wifi nodig hebben en beelden opnemen op een SD-kaart, maar het wordt wat minder voor de hand liggend wanneer je ook livebeelden wil gaan bekijken. De meeste oplossingen die je vindt in deze markt, zijn gericht op professionals. Vaak gaat het dan om opstellingen die gebruikmaken van een NVR (Network Video Recorder). Die NVR kan je vervolgens verbinden via een monitor of TV om live de beelden te monitoren. De camera’s kan je dan bekabeld of draadloos verbinden met de NVR. In dit geval kan je de beelden dus enkel lokaal (en niet vanop afstand, bijvoorbeeld wanneer je op reis bent). Een andere optie is om gebruik te maken van het mobiele netwerk (4G en binnenkort 5G). In dit geval kan je bijvoorbeeld camera’s kopen die een SIM-kaart ondersteunen, of je koopt een SIM router. Let er echter op dat IP-camera’s heel wat bandbreedte kunnen gebruiken, en de prijzen voor mobiele data kunnen snel oplopen.

Een oplossing kan Tadaam zijn. Dit project van Telenet geeft je voor 40 euro per maand een speciale router waarmee je via het mobiele netwerk onbeperkt internet krijgt. Afhankelijk van je situatie kan het echter goedkoper zijn om bijvoorbeeld via edpnet een vaste internetverbinding te laten leggen (vanaf 25 euro per maand). Kortom: de meest voor de hand liggende oplossing is niet altijd de goedkoopste/verstandigste.

Hoe open ik een PMDX-bestand?

Ingezonden door Andre

Wanneer je een vreemde extensie tegenkomt, is het altijd verstandig om op Google eens een snelle zoekopdracht te doen naar ‘hoe PMDX openen’ of ‘how to open PMDX file’. Zo weet je meteen ook of het om een virus gaat. In dit geval meldt de website FileInfo.com dat een PMDX-bestand overeenkomt met een spreadsheet dat gemaakt werd via PlanMaker (een onderdeel van Softmaker Office). Het is erg gelijkaardig aan Microsoft Excel, maar dat betekent niet dat je een PMDX-bestand kan openen met Excel. Als je het bestand echt moet inkijken, dan kan je via softmaker.com een gratis proefversie van de software downloaden.

Al mijn iCloud-Sleutelhanger wachtwoorden op mijn iPad zijn verdwenen nadat ik uitlogde met mijn Apple ID. Toen “wil je een kopie van je gegevens op deze iPad bewaren” verscheen, ben ik vergeten om “Bewaar een kopie van Sleutelhanger” aan te zetten. Toen ik terug inlogde waren alle wachtwoorden weg. Is er een mogelijkheid om de wachtwoorden terug te krijgen?

Ingezonden door Albert

Standaard wordt je iCloud-sleutelhanger gesynchroniseerd met de beveiligde cloud van Apple, zodat je op al je Apple-apparaten toegang krijgt tot je opgeslagen wachtwoorden. Wanneer je op je Mac een wachtwoord opslaat voor een bepaalde website, kan je dus op je iPad inloggen op deze website via het wachtwoord in je sleutelhanger. Controleer dus even of je iCloud-sleutelhanger wel opnieuw hebt ingeschakeld wanneer je opnieuw inlogde op de iPad. Dit doe je door naar Instellingen te gaan, daar op je naam te klikken en vervolgens te kiezen voor iCloud. Tik nu op Sleutelhanger. In het scherm dat nu verschijnt zorg je ervoor dat de schakelaar “iCloud-sleutelhanger” groen is. In het beste geval ben je vergeten om dit uit te schakelen en zorgt het inschakelen hiervan dat je terug jouw wachtwoorden terugkrijgt.

Het ziet er echter iets minder rooskleurig uit als je Apple hebt gevraagd om de gegevens te verwijderen. Wanneer je er namelijk niet voor kiest om de sleutelhanger informatie op ten minste één apparaat te bewaren, verwijdert Apple alle gegevens (zowel van het apparaat als van de iCloud-servers). In dat geval lijkt er geen manier te zijn om je wachtwoorden terug te krijgen. In het vervolg kan het een slim idee zijn om een externe password manager te gebruiken (zoals Bitwarden). Deze bewaart je wachtwoorden voor altijd op hun beveiligde servers, zodat je zeker nooit wachtwoorden of gegevens verliest.

