1. Mijn computer is traag. Helpt het om een aantal downloads te verwijderen om mijn pc terug wat sneller te maken? De prullenbak is leeg en ik heb geen foto’s op mijn computer staan. Ik heb ook al een aantal items uit het startmenu gehaald.

Ingezonden door: Reinhilde

Alhoewel het zeker zo is dat een volle harde schijf ervoor kan zorgen dat je computer traag wordt en mogelijk zelfs vastloopt, heeft de hoeveelheid bestanden op je computer geen noemenswaardige impact op de snelheid van je systeem. Zelfs al wanneer je duizenden foto’s op je computer zou hebben staan, leggen die namelijk geen last op je computer wanneer ze gewoon op je harde schijf staan. Het is pas wanneer je met die foto’s aan de slag gaat (bijvoorbeeld door ze te bekijken of te bewerken) dat er rekenkracht van je computer vereist is.

Wat wel een grote impact heeft op jouw computer, zijn de applicaties die erop geïnstalleerd zijn. Vaak hebben zij namelijk ook processen op de achtergrond lopen die (vaak onnodig) rekenkracht van jouw computer opeisen. Open het Windows startmenu en zoek naar Programma’s installeren of verwijderen. Je krijgt nu een lijst te zien van alle applicaties op je computer. Overloop deze lijst kritisch en verwijder elke applicatie die je niet meer gebruikt.

Verder is het ook belangrijk om na te gaan welke applicaties automatisch starten bij het starten van jouw computer. Heel wat programma’s geven zichzelf de vrijheid om op de achtergrond te draaien bij het starten van jouw computer, maar vaak is dit totaal onnodig en negatief voor de prestaties van je systeem. Ga opnieuw naar het startmenu van Windows (het Windows-vlagje linksonder) en zoek naar Opstart-apps. In deze lijst zie je welke applicaties automatisch starten bij het starten van je computer. Zorg ervoor dat hier geen onnodige applicaties in staan. Voor sommige software kan het weldegelijk handig zijn om deze op de achtergrond te hebben draaien (zoals Google Drive of OneDrive om je bestanden te synchroniseren), maar dit is lang niet altijd het geval. Bekijk de lijst dus opnieuw kritisch en zorg ervoor dat zo weinig mogelijk applicaties automatisch opstarten bij het starten van jouw computer.

Een meer geavanceerde oplossing om de prestaties van jouw computer te boosten, is bijvoorbeeld door te scannen op malware (malafide software). Dit kan bijvoorbeeld met de gratis toepassing Malwarebytes. Vaak is de beste oplossing nog om helemaal met een schone lei te beginnen. Dit kan je doen door de computer volledig te resetten. Hierdoor start je terug met een schone Windows-installatie. Let wel: je verliest hierdoor al je bestanden en programma’s! Een waterdichte back-up is dus van het grootste belang. Is je computer daarna nog steeds traag, dan vrezen we dat de hardware van je computer wat te zwak geworden is naar hedendaagse normen. Enkel een nieuwe computer kopen kan er dan voor zorgen dat je terug over goede prestaties beschikt.

2. Onlangs heb ik een Samsung A41 smartphone gekocht. Alles is ingesteld en werkt naar behoren, maar op de linkse bladzijde van de startpagina kom ik op de nieuwssite Samsung Free. Al het nieuws komt uit Nederland en dat wil ik graag veranderen naar Belgisch en Vlaams nieuws. Hoe kan ik dit wijzigen?

Ingezonden door: Geert

Een volledig terechte vraag. Helaas zullen we je moeten teleurstellen, want het is niet mogelijk om de nieuwsregio aan te passen. Wellicht heb je dan weinig aan Samsung Free en wil je de applicatie uitschakelen. Dit kan gelukkig wel. Hiervoor dien je op het thuisscherm lang te drukken op een lege plaats. Je krijgt nu een overzicht te zien van de widgets op je thuisscherm. Swipe naar het linkerblad en bij Samsung Free klik je rechtsboven op de schakelaar om de widget uit te schakelen.

3. Ik ben op zoek naar een goed alternatief voor Adobe Encore, waarmee ik dvd’s kon maken met een professioneel uitziend menu (al dan niet met muziek en knoppen)

Van Linda

Het klopt inderdaad dat Adobe Encore na 2012 niet meer werd bijgewerkt. Gebruikers dienen dus een andere applicatie te zoeken voor dergelijke ‘DVD Authoring’ (het maken van een dvd die afspeelbaar is via alle apparaten die dvd’s ondersteunen). Een handige applicatie voor dergelijke taken is ‘Toast 19’ van Roxio. Hier gaat het wel om betalende software. De goedkoopste versie (Toast 19 Titanium) kost je zo’n 80 euro. Wil je ook Blu-ray schijfjes gaan maken, dan dien je te kiezen voor Toast 19 Pro voor 120 euro. Toast is enkel beschikbaar voor Mac. Het Windows-alternatief wordt ‘Creator NXT 8’ genoemd. Ook hier betaal je 70 euro voor het goedkoopste pakket. Zoek je een gratis oplossing, dan kan je DVD Styler (dvdstyler.org) een kans geven. De software ziet er een stuk minder gelikt uit dan de alternatieven van Roxio, maar mogelijk is de software voldoende voor jouw gebruiksdoeleinden.

