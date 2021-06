Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Toen mijn pc buiten dienst was, wou ik mijn oude Vista-pc starten. Ik weet echter het wachtwoord niet meer. Wat kan ik nog doen?

Het vergeten van je wachtwoord kan iedereen overkomen, maar het is niet altijd makkelijk om zonder geldig wachtwoord alsnog toegang te krijgen tot je systeem. Bij Windows 10 is het wat makkelijker, omdat je account in de meeste gevallen gekoppeld is aan je Windows-account. In dat geval kan je bijvoorbeeld een herstelcode aanvragen via je e-mail waarmee je kan bewijzen dat jij de rechtmatige eigenaar bent en geen hacker. Op basis van die mail kan je vervolgens een nieuw wachtwoord kiezen. Bij Vista is de beste manier om de zogenaamde “Password Reset Disk” te gebruiken. Dit is een bestand dat je wegschrijft naar een USB-stick dat je kan inzetten in het geval je jouw wachtwoord vergeten bent. Een dergelijke schijf aanmaken kan echter enkel wanneer je toegang hebt tot jouw systeem, wat in deze situatie helaas niet het geval lijkt te zijn. Aangezien het om een oude computer gaat, gaan we er ook van uit dat er wellicht geen belangrijke bestanden meer op staan. In dat geval is de makkelijkste oplossing wellicht om Vista volledig opnieuw te installeren en te beginnen met een nieuwe lei.

Of beter: installeer Windows 10 zodat je beschikt over een hedendaags en veilig besturingssysteem. Omdat we in dit korte antwoord geen volledig stappenplan kunnen uitschrijven gaan we even kort door de bocht. Windows 10 kan je installeren door het installatiebestand weg te schrijven naar een USB-stick. Vervolgens dien je jouw computer op te starten via deze USB-stick en de installatie zo te starten. Let wel: dit overschrijft je volledige harde schijf. Doe dit dus enkel wanneer er geen belangrijke bestanden meer op je computer staan.

Ingezonden Door: Hubert

Steeds meer telefooncamera’s kunnen filmen in 4K-videoresolutie. Wanneer je één frame uit de video knipt, houd je een foto over. Hoe kan ik een of meerdere foto’s uit een video halen?

Een dergelijk frame wordt ook wel een ‘snapshot’ genoemd. Er zijn tal van programma’s die gespecialiseerd zijn in het exporteren van dergelijke beelden. Heb je het bestand op je computer staan, dan hoef je wellicht niet ver te zoeken naar een programma. De meeste gebruikers hebben namelijk al VLC Media Player op hun computer staan. Open een video via VLC en scrol via de tijdlijn naar het gewenste moment. Klik in VLC bovenaan op ‘Video’ en vervolgens op ‘Momentopname’. Er wordt nu een snapshot weggeschreven naar je harde schijf. Op mobiele apparaten kan je gebruikmaken van tal van applicaties. Op Android heb je bijvoorbeeld “Video to Photo” van “Void Developer”. Via die applicatie kan je een video openen en vervolgens kiezen voor “Capture at Time Image”. Voor iOS hebben we de applicatie niet zelf kunnen uittesten, maar een snelle zoektocht wijst ons richting “Frame Grabber” van “Arthur Hammer”. Probeer gerust wat applicaties uit!

Ingezonden door: Jan

Mijn Medion laptop draait Windows 10 in S-modus. Hoe kan ik deze modus uitschakelen?

In de S-modus van Windows 10 kan je enkel apps uit de Microsoft Store draaien. Het idee hierachter is dat Windows zo een stuk veiliger wordt, omdat enkel goedgekeurde applicaties op je computer kunnen worden geïnstalleerd. Wanneer je behoefte hebt aan een app die zich niet in de Microsoft Store bevindt (en dat zijn er heel wat), dan kan je gelukkig de S-modus uitschakelen. Dit kan volledig kosteloos, maar het is wel belangrijk om te weten dat je achteraf niet terug naar de S-modus kan. Hiervoor ga je naar het instellingenscherm van je computer en kies je voor Bijwerken en beveiliging > Activering. Als het goed is zie je nu een onderdeel “Overschakelen naar Windows 10 Home” of “Overschakelen naar Windows 10 Pro”, afhankelijk van welke versie je hebt. Klik hier vervolgens op Ga naar de Store. In de Microsoft Store wordt nu een pagina geopend genaamd “Overschakelen vanuit S-modus”. Hier kies je vervolgens voor de knop Ophalen. Bij een succesvolle switch krijg je een melding te zien en kan je vervolgens alle applicaties installeren. Het besturingssysteem is nu in feite wat minder veilig, maar zolang je verstandig bent en een goede antivirus gebruikt (zie ook onze koopgids), dan hoeft er helemaal niets fout te gaan.

Ingezonden door: Dirk

