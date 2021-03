Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Telenet maakt al geruime tijd reclame voor hun Telenet Safespot en zou mijn bestaand abonnement bij G-Data overbodig maken. Waarin onderscheiden zij zich tegenover de klassieke aanbieders zoals Norton, Kaspersky enz.? (Alain)

Allereerst is het belangrijk om te weten wat Telenet Safespot precies is. Het gaat hier om een totaaloplossing van Telenet die bestaat uit een tweeluik. Enerzijds komt er met Safespot een extra beveiligingslaag op de modem te liggen. Die monitort alle connecties op gevaarlijke verbindingen. Wanneer er bijvoorbeeld een IP-camera verbonden is met de router en verbinding maakt met een gevaarlijke server, wordt deze door Safespot geïsoleerd. Anderzijds krijgen gebruikers ook een antivirusprogramma dat ze op al hun apparaten kunnen installeren. Zo is je apparaat beschermd, ongeacht met welk netwerk je verbonden bent. Het gaat hier om BitDefender. Safespot kost je 4,99 euro per maand extra. Zoals telkens het geval is bij beveiligingssoftware, is hier ook weer de vraag: heb je het nodig? Met de gratis Defender software op Windows 10 kom je namelijk al een heel eind, en Mac-apparaten zijn sowieso beter beschermd. Als je er daarnaast ook voor zorgt dat je al je IoT-apparaten steeds netjes op hun laatste nieuwe versie draaien, dan ben je al heel goed bezig. Zoek je meer gemoedsrust, dan lijkt het Safespot-pakket van Telenet zeker interessant te zijn. Niet alleen geniet je dan van de uitstekende bescherming van BitDefender, maar ook een extra laag bescherming bij “de bron” (lees: de router).

De Photoshoplessen van mijn vrouw komen nu via YouTube bij ons thuis terecht, maar ik krijg die niet gedownload naar mijn pc. Bestaat er een mogelijkheid om dat wel voor elkaar te krijgen? (Philippe)

Er zijn verschillende manieren waarop je YouTube-filmpjes naar je computer kan downloaden. Beginnen doen we echter met de disclaimer dat het downloaden van YouTube-video’s niet helemaal koosjer is. Door een video te downloaden in plaats van deze op YouTube te bekijken, neem je namelijk views en advertentie-inkomsten af van de videomaker. Wil je toch een video downloaden, dan laat je de vele websites die zich daarin specialiseren beter achterwege. Handiger is de tool 4K Video Downloader, die bestaat voor Windows en Mac. Wil je downloaden in de hoogste resolutie dan zal je de premium-versie moeten nemen, maar met de gratis versie kom je absoluut ook al een heel eind. Enkel even de video URL droppen in de software, de gewenste kwaliteit kiezen en enkele tellen later staat het bestandje op je computer.

Via mijn iMac en MacBook Pro volg ik regelmatig webinars en ik zou het beeld en geluid van deze live sessies willen opnemen om op een later tijdstip te kunnen terugzien. Met QuickTime Player van Apple lukt het mij om het beeld te registreren maar het geluid wordt niet mee opgenomen. Kan ik dit met bepaalde instellingen aanpassen zodat het geluid samen met het beeld wordt opgenomen, of moet ik andere/bijkomende software hebben om dit klaar te spelen?

Standaard is het inderdaad niet mogelijk om ook het computergeluid op te nemen via QuickTime. Met een slim trucje (en een gratis tool) slaag je daar echter wel in. Allereerst dien je Soundflower te installeren via https://github.com/mattingalls/Soundflower. Scrol wat naar beneden en zoek naar de “installer”. Klik vervolgens rechts op “Soundflower.pkg” en kies voor Open. Doorloop de installatie. Je zal een melding krijgen dat de installatie mislukt is, dit is “normaal”. Kies voor “Open beveiligingsvoorkeuren” en kies voor “Sta toe” bij de melding dat de software van Matt Ingalls werd geblokkeerd. Herstart nu de computer en herstart ook de installatie van Soundflower. Deze keer zal hij wel correct afronden. Open nu op je mac de Audio/MIDI-configuratie app. Klik linksonder op het plus-icoon en kies voor Maak multi-uitvoerapparaat aan. Vink nu “Built-in Output” en “Soundflower (2ch)” aan. Klik nu op het tandwiel-icoontje en kies voor Gebruik dit apparaat voor geluidsuitvoer. In QuickTime dien je nu enkel nog “Soundflower (2ch)” te selecteren als audio input en alle audio zou automatisch moeten worden opgenomen.

