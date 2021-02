Zit je zelf met een prangende technologievraag? Neem de helden van Clickx dan onder vuur!



Wanneer ik een spel speel via Facebook Gameroom, krijg ik bovenaan een bericht “Flash Player wordt na 31 december niet meer ondersteund.” Kan ik die spellen nog op een andere manier blijven spelen? (Martin)

Vanaf 31 december 2020 zullen Adobe en vele grote browsers Adobe Flash Player niet langer ondersteunen. Dat is goed, want het is een verouderde technologie die heel wat gebreken vertoont. Dat betekent inderdaad ook dat er bepaalde bestaande games gaan sneuvelen. Heel wat van de games die je online kan spelen (en dus ook veel games op Facebook Gameroom) worden ondersteund door Flash Player. Het is aan de ontwikkelaars om de nodige maatregelen te nemen. Dit kunnen ze doen door de code van hun game aan te passen zodat deze wordt aangestuurd door HTML 5, en niet langer Flash Player. Ontwikkelaars die weigeren om hun game om te zetten naar HTML 5, zullen na 31 december worden geconfronteerd met een onspeelbare game. Een van de games die dan verdwijnt, is onder andere het enorm populaire Farmville. Ook belangrijk om te weten, is dat Facebook Gameroom wordt gesloten op 30 juni. Webgames zullen dan enkel speelbaar zijn via facebook.com/instantgames. Ook in dat geval gaat het uiteraard om de games die draaien op HTML 5. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ontwikkelaars geen nieuwe Web Games op Facebook meer lanceren. Spelers zullen bestaande games wel nog kunnen blijven spelen. Ontwikkelaars zullen de kans krijgen om hun bestaande Facebook Web Games te blijven onderhouden. Of je een webgame na 31 december nog zal kunnen spelen, is dus een vraag die je best aan de ontwikkelaar van de game kan voorleggen.

Kan je met de Chromecast met Google TV surfen op het internet op een niet-smart TV? Zit hier een soort van browser inbegrepen? (Geert)

De nieuwe Chromecast komt met een volwaardig besturingssysteem (Google TV) dat van elke niet-smart TV een smart TV kan maken. Waar je bij de vorige Chromecast alles van je smartphone naar je Chromecast moest streamen, is dat hier niet meer het geval. Er is een app store waar je applicaties kan downloaden naar je Chromecast: YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus, etc. En ja: ook een browser. In het verleden werd vooral Puffin TV Browser aangeraden, maar sindskort wordt er een maandelijks abonnement gevraagd voor de browser. Niet veel mensen zijn bereid om een abonnement te nemen voor een browser, en de software verliest dan ook snel populariteit. Chrome zou de logische keuze zijn, maar vreemd genoeg is Chrome niet zomaar te installeren op je Google TV, al zijn er wel omwegen. Firefox is ook een optie, maar in dit geval zal je eveneens een omweg moeten gebruiken. Om even concreet te antwoorden op je vraag: er zit geen browser inbegrepen, maar er zijn wel omwegen om toch een browser te installeren. In de praktijk gebeurt dit echter amper, omdat de besturing vaak te wensen overlaat. Een browser bedienen via je afstandsbediening is namelijk niet erg handig. Daarom wordt het aangeraden om een bepaalde webpagina te openen op je smartphone (of computer of tablet), en deze dan te “casten” naar je Chromecast.

Waar kan je tegenwoordig nog legaal afzonderlijke MP3’s aankopen en downloaden? (Bart)

Ten faveure van streamingdiensten zoals Spotify, Tidal en Google Music, worden er nog maar weinig MP3-bestanden verkocht. Toch betekent dat niet dat het niet meer mogelijk is. Ondanks dat Apple nu Apple Music heeft, kan je nog steeds muziek kopen via iTunes. Op Mac-apparaten vind je iTunes nu simpelweg in de Muziek-app, maar op Windows kan je nog steeds iTunes downloaden (via de Microsoft Store). Hier kan je vervolgens afzonderlijke tracks of volledige albums kopen. De tracks hebben standaard een .m4a-formaat, maar iTunes komt met ingebakken mogelijkheden om tracks te converteren naar mp3. Een andere populaire manier, is via Amazon.com. Ondanks dat Amazon hard hun eigen streamingsdienst Amazon Music pusht, kan je op Amazon namelijk ook nog steeds afzonderlijke mp3-bestanden of albums downloaden. Vind je het belangrijk om artiesten zoveel mogelijk te steunen, dan is Bandcamp een goed alternatief. Artiesten krijgen hier namelijk een groter deel van het geld dan bij pakweg iTunes. Het gaat hier echter vooral om kleinere artiesten. Kortom: er zijn nog heel wat manieren om mp3-bestanden te downloaden!

