Op mijn terras buiten is de wifi-verbinding quasi onbruikbaar en moet ik steeds mobiele data gebruiken. Welk apparaat heb ik nodig om de wifi te kunnen doortrekken tot buiten?

Een veelgehoorde klacht. De apparatuur die je krijgt van je internetprovider (een all-in-one combinatie van een modem en een router) stuurt vaak een vrij zwak signaal uit. Bovendien is die meestal ook gepositioneerd op een heel ongunstige positie (zoals in de garage of in de berging). De beste manier is eigenlijk om een access point te installeren op een centrale plaats, zoals bijvoorbeeld de woonkamer. Een access point verbind je met een ethernet-aansluiting in de muur. Vervolgens zal het access point het wifi-signaal (opnieuw) verspreiden, maar vaak (afhankelijk van de kwaliteit van je access point) een stuk sterker dan voordien. Heb je boven ook netwerkaansluitingen, dan kan je boven een tweede access point installeren. Die kan je dan zodanig instellen dat je smartphone of laptop steeds verbindt met het access point waarmee hij het beste signaal heeft. Heb je geen netwerkaansluitingen in je huis, dan is het ook niet onmogelijk om alsnog te genieten van een degelijk draadloos netwerk. In dat geval zal je moeten grijpen naar een wifi repeater of een powerline. Een wifi repeater raden we absoluut af. Dat apparaat neemt het draadloze signaal en versterkt dat. Een signaal dat echter al heel zwak is, kan je niet zomaar gaan versterken. In de praktijk werkt het dus vaak niet goed. Een powerline is dan een stuk stabieler, die vervoert het internetsignaal namelijk via het stroomnetwerk. De ene powerline-adapter verbind je met je router en de andere adapter steek je in een vrij stopcontact waar je het signaal opnieuw wil verspreiden. Elke adapter zal fungeren als access point. Heb je dus een stopcontact dicht bij je terras, dan kan een powerline wonderen doen.

