Leg de helden van Clickx onder vuur!

Ik krijg steeds meldingen van nieuwssites zoals Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, etc op mijn computer. Hoe kan ik deze meldingen uitschakelen?

Van Bart

Nieuwssites doen aardig hun best om je op zoveel mogelijk manieren naar (nieuwe) artikels op hun site te lokken. Dat gebeurt bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, maar ook via nieuwere methoden zoals de zogenaamde ‘browsernotificaties’. Concreet betekent dit dat nieuwssites jou kunnen vragen of ze je een pushnotificatie mogen sturen wanneer zij dat interessant achten. Dit kunnen ze echter niet doen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. In het geval van pakweg HLN.be, moeten zij je dus via je browser (Chrome) een melding sturen met daarin de vraag of ze je berichten mogen sturen. Aangezien je meldt deze pushnotificaties te ontvangen, heb jij bij dit venster dus (wellicht per ongeluk) gedrukt op Toestaan in plaats van Blokkeren. Het gevolg is dat je in het Windows notificatiecenter nu meldingen kan ontvangen voor alle sites waarvoor je dergelijke notificaties hebt toegestaan. Afhankelijk van de frequentie waarmee ze berichten uitsturen, kan dat inderdaad behoorlijk vervelend zijn. Gelukkig kan je te allen tijde websites beroven van het recht om jou zomaar notificaties te sturen! Ga in Chrome naar de drie puntjes rechtsboven en kies voor Instellingen. Kies links vervolgens voor Privacy en Beveiliging en klik op Site-instellingen. Scrol wat naar beneden en onder het gedeelte Rechten kies je voor Meldingen. Je ziet nu een lijst van alle sites waarvoor je meldingen ofwel hebt toegestaan, ofwel hebt geblokkeerd. Per site kan je nu op de drie puntjes klikken, en vervolgens de meldingen toestaan of blokkeren. Je kan ook de site verwijderen uit de lijst. In dat geval zal de site de volgende keer opnieuw het venster tonen waar je kan kiezen voor Blokkeren of Toestaan.

