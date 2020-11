Leg de helden van Clickx op het vuur!

Beste, tegenwoordig vind je via Facebook goedkope software zoals Office 2019 voor € 23,99 door externe verkopers. Zijn deze bedrijven betrouwbaar en blijven deze producten werken? Zij beweren dat ze software-overstocks van grote bedrijven opkopen. Maar vindt Microsoft het oké dat ze die doorverkopen?

Van Eddy

Een officiële licentie op Office 2019 kost doorgaans minstens 150 euro. Het is dan ook logisch dat je wat sceptisch bent wanneer je zo’n goedkope licenties vindt. Vaak gaat het hier om de verkoop van zogenaamde OEM-sleutels. Deze zijn bedoeld voor computerfabrikanten om Office te installeren op een nieuwe computer en mogen eigenlijk niet afzonderlijk verkocht worden aan eindgebruikers. Op het internet heersen er tal van verhalen over deze ‘grijze markt’. Volgens sommigen worden dergelijke sleutels zelfs bekomen via gestolen kredietkaarten. Om eerlijk te zijn is er geen duidelijk antwoord op de vraag of het legaal is. De wetgeving voor Europa lijkt namelijk anders (lees: gunstiger) te zijn. Toch is het belangrijk om te weten dat je hier geen garantie hebt dat de licentie altijd zal blijven werken. Microsoft behoudt zich het recht om dergelijke licentiesleutels terug in te trekken. In de praktijk lijkt het amper voor te komen, maar het zou kunnen. Op de officiële website van Microsoft staat te lezen dat dergelijke licenties waarschijnlijk gestolen zijn en dat de activatie mogelijk niet gaat slagen of dat de licentie later mogelijk wordt ingetrokken. Het is dus op eigen risico. Iets dat te goed is om waar te zijn, is dat meestal ook.

