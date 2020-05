Stel dat ik een nieuwe pc koop en ik mee wil zijn met wat ik minimum nodig heb in 2020. Wat heb ik dan nodig aan pc minima en randapparatuur om digitaal mee te zijn met wat technologisch beschikbaar is op de markt en welke niet-standaardsoftware moet ik dan ook zeker kopen¿

Van Mattias

Anno 2020 heb je nog veel dezelfde dingen nodig als in 1990.

Op het vlak van hardware zal je voldoende hebben aan een computer met een i3-processor die voorzien is van 4GB RAM-geheugen, maar dan hebben we het over het absolute minimum. We raden dan ook eerder een i5-processor met 8GB RAM-geheugen aan. Zo moet je binnen enkele jaren niet op zoek naar betere onderdelen omdat je computer te traag is geworden. Wat opslag betreft kan je kiezen voor een standaard harde schijf van 1000GB, maar we raden je aan om een SSD te overwegen. Deze zijn wat duurder, maar een pak sneller. Je kan ook beide combineren, bijvoorbeeld een 256GB SSD en 1000GB HDD. Een ingebouwde grafische kaart is voldoende als je niets zwaarder doet dan YouTube kijken.

Wat randapparatuur betreft gaat dat dan om een muis en toetsenbord en een beeldscherm. Instapschermen vind je al vanaf 120 euro, maar voor enkele tientallen euro’s meer kan je goedkope IPS-schermen vinden. Deze hebben een goede kleurweergave en grote kijkhoek, wat hen perfect maakt voor dagdagelijks gebruik. Overweeg zeker ook een webcam en hoofdtelefoon als je van plan bent om te videochatten. Een eID-lezer (30 euro) kan handig zijn voor het inloggen op portalen van de overheid, zoals voor je belastingen. Een kaartlezer (meestal gratis) van je bank is essentieel voor online bankieren en sommigen hebben zelfs een ingebouwde eID-lezer. Een printer is uiteraard ook handig. Wat internet betreft krijg je normaal een modem/router bij je abonnement. Overweeg je een desktop-pc, let dan op de aanwezigheid van een draadloze adapter voor wifi als je geen kabel wil gebruiken. Bij laptops zit deze ingebouwd.

Software tenslotte: Windows 10 zal bijna altijd met je computer komen en Office 365 Home (100 euro per jaar) is daar de logische aanvulling op. Dat pakket bevat immers Word en Excel, maar ook OneDrive, zodat je al je bestanden veilig online kan opslaan. Heb je een Gmail-account dan is Google Drive met Docs en Sheets een gratis alternatief. Een antivirusprogramma kan, maar Windows Defender is ook voldoende.

