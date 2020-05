In jullie review van de Samsung Galaxy A51 zeggen jullie dat de 48MP-hoofdcamera foto’s neemt in 12MP en de 32MP-selfiecamera foto’s neemt in 8MP. Waarom zijn de megapixels in de uiteindelijke foto’s lager?

Via Clickx lezersmail

Voor de kwaliteit van een smartphonecamera mag je niet uitsluitend kijken naar het aantal megapixels. Een camera is immers meer dan een aantal megapixels en is een combinatie van verschillende onderdelen. Daar stopt het verhaal van de smartphonecamera niet, want elke fabrikant brengt andere software aan in zijn toestellen om te helpen bij de foto/video-opname. Een van die softwaretrucjes staat bekend als “pixel-binning” en dat is de techniek die ervoor zorgt dat een smartphone met een 48MP-camera soms foto’s van maximaal 12MP kan nemen.

Pixel-binning kunnen we kort omschrijven als het samenvoegen van pixels. Bij de meest gebruikelijke vorm van pixel-binning worden er door de camera en smartphone vier pixels gecombineerd tot één grotere pixel. De ene pixel is nu eenmaal de andere niet. Elke camera heeft namelijk een eigen pixelgrootte (uitgedrukt in micron). In het geval van pixels wil je altijd een zo hoog mogelijk aantal microns hebben. Hoe groter een pixel is, hoe meer informatie hij bevat en hoe beter hij beelden kan vastleggen. Een camera van 12MP met pixels van 1,4 micron zal dus betere foto’s maken dan een camera van 12MP met pixels van 0,9 microns.

We nemen nu een 48MP-camera met pixels van 0,9 microns en een 12MP-camera met pixels van 1,8 microns als voorbeeld. Als er pixel-binning op de 48MP-camera wordt toegepast dan wordt het aantal megapixels van de uiteindelijke foto door vier gedeeld (48 / 4 = 12MP), maar wordt de grootte van elke afzonderlijke pixel verdubbeld (0,9 x 2 = 1,8 micron). Je ziet nu dat een foto met pixel-binning van de 48MP-camera qua kwaliteit (in theorie) identiek is aan de foto met de 12MP-camera met grotere pixels.

Maar wat is nu precies het voordeel van pixel-binning? Het korte antwoord is eenvoudig: een betere foto. Omdat camera’s in een smartphone nu eenmaal niet zo groot kunnen zijn als systeemcamera’s, moeten fabrikanten creatief omspringen met de beschikbare plaats. Meer megapixels in de camera krijgen is makkelijker dan de grootte van de afzonderlijke pixels te verhogen. Op papier ziet een hoger aantal megapixels er natuurlijk altijd beter uit. En, zeg nu zelf, wie gaat er zelfs kijken naar de grootte van die pixels? (Antwoord: jullie favoriete redactie)

Onze initiële vraag is nog niet beantwoord, maar dat komt nu. Fabrikanten van smartphones kunnen zelf instellen hoe de smartphone gebruik maakt van de camera’s. In het geval van de Galaxy A51 laat Samsung je op geen enkele manier foto’s van 48MP maken, hoewel er weldegelijk een 48MP-sensor in de camera zit. Er wordt hier altijd pixel-binning toegepast voor foto’s van 12MP (of 8MP bij de 32MP-selfiecamera) als resultaat. Dit verschilt tot slot bij elke fabrikant. Met de Honor View20 kan je bijvoorbeeld foto’s zonder pixel-binning in 48MP nemen, maar ook foto’s van 12MP met pixel-binning.

