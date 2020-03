Op mijn smartphone heb ik een firewall en antivirus staan. Is dit voldoende om zorgeloos publieke netwerken te gebruiken of heb ik alsnog een VPN nodig?

Antwoord van Clickx:

Een firewall is eigenlijk een poort die je installeert, zodat onbevoegden geen verbinding kunnen maken met je apparaat. In tegenstelling tot je computer, heb je daar op je smartphone iets minder nood aan, maar de antivirus is absoluut geen overbodige luxe. Zeker op Android loont het om een goede antivirus te hebben die regelmatig je telefoon scant en eventuele malware verwijdert.

Maar, is een antivirus en firewall voldoende om veilig te kunnen surfen via publieke hotspots? Helaas niet. Een firewall kan je beschermen tegen een gerichte aanval op je telefoon, maar niet tegen een ‘man-in-the-middle-attack’. Bij een man-in-the-middle-aanval zit er iemand tussen de connectie tussen jouw apparaat en het netwerk. Telkens wanneer jij een website opvraagt of gegevens verstuurt over het netwerk, dan kan deze kwaadwillende dit meevolgen. Het gaat hier dus niet meteen om een hack van je apparaat, maar als je bijvoorbeeld een wachtwoord verstuurt via een onbeveiligde HTTP-website, dan kan de cybercrimineel dit wachtwoord zien en zo zijn je inloggegevens gecompromitteerd.

Een VPN zorgt er dan voor dat alle gegevens die je verstuurt over een netwerk, versleuteld worden. Ook al snoept er dan iemand het netwerkverkeer af, dan kan hij er niets mee omdat alles versleuteld is. Let er bovendien ook op dat je enkel gebruikmaakt van HTTPS-websites wanneer je persoonlijke gegevens moet invoeren.