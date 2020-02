Philippe is op zoek naar een smartphone met een zo groot mogelijke batterij, zonder in te leveren op de kwaliteit van het beeldscherm. Wat is de ideale smartphone?

Vraag van Philippe: Ik veronderstel dat de prijs van de camera in een smartphone voor een groot deel de prijs van de smartphone bepaalt. Nu gebruik ik de camera in mijn smartphone vrijwel nooit en heb ik nog nooit een selfie gemaakt. Ook gebruik ik mijn smartphone nooit om te gamen. Wel ben ik een fervent gebruiker van apps zoals Podcast Addict, Spotify, Google Maps, etc. Ik wil dus een smartphone die lang meegaat vooraleer ik hem opnieuw moet opladen. Graag met een groot en helder display, maar de kwaliteit van de camera mag minnetjes zijn. Bestaat er zo’n smartphone?

Antwoord van Clickx: De meeste smartphonemakers zetten tegenwoordig sterk in op batterij – zelfs Apple snapt de boodschap – maar gooien daar meestal nog een heleboel extra snufjes bij die de prijs stevig opdrijven.

Als je prioriteit batterij is en camera’s bijzaak zijn, dan is er momenteel een smartphone die perfect in dit plaatje past: de Motorola Moto G7 Power. Deze smartphone heeft een batterij van 5.000mAh waarmee je met gemak twee dagen of meer verder kan én door de snellaadfunctie kan je hem ook relatief snel weer opladen. De twee voornaamste minpunten zijn de camerakwaliteit en het feit dat dit geen gaming-smartphone is, maar die twee punten vervallen op basis van jouw beschrijving. Daartegenover staan niet alleen de enorme batterij maar ook zijn lage prijs.

De Moto G7 Power is inmiddels een jaartje oud en kan je nu makkelijk vinden voor €185 euro. Tot slot zit er achteraan nog een vingerafdrukscanner zodat je snel kan ontgrendelen en is er nog een oude vertrouwde koptelefoonpoort zodat je makkelijk met een bedrade koptelefoon naar je favoriete podcasts kan luisteren.