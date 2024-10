Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Microsoft Defender biedt nu extra bescherming door gebruikers te waarschuwen voor onveilige en verdachte wifi-hotspots. Wanneer een risico wordt gedetecteerd, kan de ingebouwde VPN in de Defender-app worden ingeschakeld om de privacy van gebruikers te waarborgen. Uit een onderzoek van Kaspersky afgelopen zomer bleek dat maar liefst één op de vier wifi-hotspots in Parijs onveilig is. Veel van deze gratis wifi-netwerken hebben geen goede beveiliging, zoals wachtwoorden en zijn kwetsbaar voor WPS-aanvallen of gebruiken de verouderde WPA2-beveiligingsstandaard. Deze zwakke plekken geven hackers de mogelijkheid om via deze netwerken toegang te krijgen tot gevoelige informatie zoals wachtwoorden en persoonlijke gegevens.

Unsecure Wi-Fi Detection

Om gebruikers tegen dit soort dreigingen te beschermen, introduceert Microsoft Defender de functie ‘Unsecure Wi-Fi Detection’. Zoals de naam al aangeeft, detecteert Defender wanneer een apparaat is verbonden met een onbeveiligd wifi-netwerk. De gebruiker krijgt een waarschuwing en kan vervolgens de Defender-VPN activeren. Deze VPN zorgt ervoor dat alle verzonden gegevens versleuteld worden, zelfs als het netwerk door hackers wordt gemonitord.

Bescherming tegen verdachte netwerken

Naast het opsporen van onbeveiligde netwerken, kan Microsoft Defender nu ook verdachte netwerken identificeren. Dit betekent dat de app controleert of er aanwijzingen zijn dat cybercriminelen actief proberen gegevens te stelen via het netwerk. Wanneer een netwerk als verdacht wordt gemarkeerd, krijgt de gebruiker een melding en kan de VPN worden ingeschakeld om de gegevens te beveiligen tegen mogelijke aanvallen.

Microsoft rolt deze nieuwe beveiligingsfuncties eerst uit voor Android- en iOS-gebruikers, terwijl de macOS- en Windows-versies later worden bijgewerkt. De functie ‘Unsecure Wi-Fi Detection’ is inmiddels al beschikbaar voor Android, iOS en Windows, terwijl macOS-gebruikers nog iets langer moeten wachten.

Microsoft 365-abonnement vereist

De Defender-beveiligingsfuncties voor wifi-hotspots zijn momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met een Microsoft 365 Family- of Individueel-abonnement. Wat de VPN betreft: deze is op dit moment nog niet beschikbaar in België en Nederland. Voorlopig is de dienst alleen toegankelijk in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Azië en Latijns-Amerika. Microsoft heeft echter aangekondigd dat de beschikbaarheid binnenkort wordt uitgebreid naar tien extra landen, waaronder enkele Europese landen, hoewel deze nog niet zijn gespecificeerd.

Deze nieuwe functies zorgen ervoor dat gebruikers veiliger kunnen surfen, vooral wanneer ze gebruik maken van gratis of openbare wifi-netwerken, waar de kans op cyberaanvallen groter is.

