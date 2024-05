Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

‘Ken je vijand’ is een gezegde uit het boek ‘The Art of War’ van Sun Tzu. Sinds de opkomst van het internet woedt er een onzichtbare oorlog met de makers van spyware. De vijand gluurt mee om persoonlijke gegevens te ontfutselen: hetzij om je geld afhandig te maken, je accounts te hacken of je privé-informatie door te verkopen. Nu Chinese spionage de actualiteit al geruime tijd beheerst, is het meer dan ooit opletten geblazen. In ons achtergrondverhaal van deze maand werpen we een blik op de begindagen van cyberspionage en hoe je je tegenwoordig het best kan wapenen tegen spyware.

Hoewel we bij Clickx technologie het liefst van al positief benaderen, is het ook onze taak om te waarschuwen voor valkuilen en te wijzen op ethische kwesties. Eerder hadden we het al over deepfakes, waarbij iemands voorkomen digitaal nagebootst wordt. In de entertainmentindustrie levert dat spektakel op, maar misbruik loert om de hoek. Deze maand focussen we op de discussie rond digitaal nalatenschap: wat als de beeltenis van een acteur of actrice (of diens jongere versie) ook na de dood nog gebruikt zou worden? Spreken we straks over hernieuwde acteercarrières post mortem? Het roept in elk geval heel wat ethische vragen op.

Uiteraard houden we het deze maand ook praktisch, met onder meer een koopgids compacte desktopspeakers. Die hebben zeker nog hun plaats in de markt, want niet iedereen wil altijd een bluetoothheadset gebruiken achter zijn pc. We gaan ook nog op verkenning in het actiecentrum van Windows 11, dat op termijn het klassieke configuratiescherm helemaal moet vervangen. En wist je dat je ChatGPT kan hacken met prompt injection? Ontdek het vooral zelf.

Veel leesplezier.

Marijn Ceulemans

Hoofdredacteur