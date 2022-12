Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Soms weet je even niet meer wat voor onderdelen er in je computer zitten, of wat er geïnstalleerd is. Een handig, en relatief onbekend trucje, is om die informatie te kunnen bekijken én delen met anderen via DxDiag. Een handige manier om je systeeminformatie in te zien is met de oude, maar vertrouwde, Windows-tool DxDiag. De gegevens die je krijgt zijn praktisch eindeloos en zeer praktisch als je snel informatie wil ophalen, of wanneer je systeeminformatie wil doorsturen aan een partij als je problemen hebt met je computer. Makkelijker kan bijna niet.

Stap 1: DxDiag vinden

Om DxDiag te vinden, open je het startmenu of je tikt simpelweg op het Windows-icoontje op je toetsenbord om het startmenu op die manier te openen. Vanuit het startmenu zoek je naar DxDiag, en om het programma te openen kan je twee keer klikken op het blauw-gele icoontje of je klikt op openen in het informatievak ernaast.

Zoek naar DxDiag in het startmenu en voer de opdracht uit.

Stap 2: informatie laden

Als je DxDiag correct hebt uitgevoerd, wordt het programma geopend in een apart venster. In dit venster zie je de tijd waarin je de test uitvoert en andere informatie zoals de processor en het besturingssysteem. Onderaan het venster kan je zien dat het programma de overige gegevens op de computer aan het inladen is.

Even geduld hebben terwijl DxDiag de gegevens verzamelt.

Stap 3: bladeren

Als DxDiag klaar is met inladen, kan je door de verschillende tabbladen bladeren om naar specifieke informatie te zoeken. Zo kan je data vinden over jouw aangesloten randapparatuur zoals muizen, toetsenborden en usb-hubs. Maar de tool herkent ook twee of meer beeldschermen, en welke stuurprogramma’s je hebt geïnstalleerd.

Blader door alle beschikbare informatie.



Stap 4: opslaan & delen

Het fijne van DxDiag is dat als je de gegevens hebt gevonden die je wilt hebben, dat je alle data kan opslaan in een simpel tekstbestand. Dat kan je gemakkelijk doen door op Alle gegevens opslaante klikken, onderaan het venster. Vanuit dat venster kan je kiezen waar je het bestand wil opslaan, en hoe het bestand moet heten. Als je het daarna opent, zie je alle informatie van de tool in een handig tekstdocument. Ideaal als je jouw computergegevens op een snelle manier wil delen.

Nu kan je de gegevens bekijken en gemakkelijk delen als dat nodig is.

