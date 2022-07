Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

OneDrive, de cloudservice van Microsoft, krijgt voor Windows 11 een volwaardige app. Het is de eerste grote update voor de dienst sinds lang. Er is een nieuwe OneDrive-client verschenen op de website van Microsoft, zo meldt windowslatest.com. Wellicht was dat (nog) niet de bedoeling en gaat het dus om een lek.

De nieuwe toepassing voor OneDrive lijkt helemaal te zullen aansluiten op de interfacesstijl van Windows 11. Voor het eerst wordt OneDrive een volwaardige app, met een uitgebreid instellingenmenu dat herkenbaar is voor wie met Windows 11 werkt.

OneDrive voor Windows 11 verbeterd

Zoals je op de screenshots hieronder kan zien, biedt de nieuwe OneDrive voor Windows 11 een compleet nieuwe navigatie. Links vinden we een keuzemenu terug en de interface lijkt op die van andere Windows 11-instellingen. Er zijn niet meteen nieuwe functionaliteiten op te merken, maar alle vertrouwde instellingen zitten hier netjes gestructureerd. Denk aan het personaliseren van de sync-instellingen, meldingen, enz. Je zal ook andere accounts kunnen toevoegen en de beschikbare opslag kunnen beheren, net zoals in de basisinstellingen van Windows 11.

Credit: Windows Latest/Microsoft

Credit: Windows Latest/Microsoft

Credit: Windows Latest/Microsoft

OneDrive wordt dus nog sterker geïntegreerd in Windows 11 en zal beter kunnen samenwerken met de zoekfunctie van het besturingssysteem en de Verkenner, in versie 22H2.

Tot slot moeten we nog meegeven dat Microsoft nog volop werkt aan de publieke (officiële) preview van de nieuwe app. Het is dus niet aangeraden om de gelekte .exe al te installeren, aangezien de stabiliteit ervan niet gegarandeerd is.

