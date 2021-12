Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Wat is een gadget? Vandale omschrijft het als een “klein, aantrekkelijk vormgegeven voorwerp of apparaat dat als cadeautje of accessoire gebruikt wordt.”. In technologieland hebben we onze gadgets echter liever groot én aantrekkelijk. Elke maand selecteert de redactie hun favorieten. Hieronder vind je onze keuzes voor de laatste maand van het jaar.

De leukste gadgets van december

1. Twelve South StayGo mini

De StayGo mini van Twelve South is een USB-C-hub voor Apples nieuwste iPad Air, iPad Pro en MacBook. Dit superhandige gadget voegt USB-A- en USB-C-poorten toe, net als een HDMI-ingang (die één externe 4K-display ondersteunt).

De USB-C-poorten zijn ook geschikt als oplaadpunt voor andere randapparatuur, zoals je smartphone. De StayGo mini biedt je ook nog een 3,5 mm-audioaansluiting, een optie die audioliefhebbers toch graag meepikken als ze hun oude vertrouwde hoofdtelefoon willen blijven gebruiken op de nieuwere Apple-apparaten. De USB-A-poort dient in de eerste plaats voor externe harde schijven en oudere apparaten. Je kan de StayGo mini rechtstreeks aansluiten op de USB-C-poort van een iPad of Macbook.

De hub is behoorlijk compact (72 x 32 x 8 mm), zodat hij niet te zeer in de weg zit. Extra handig is de meegeleverde kabel van net geen halve meter lang. Zo hou je wat manoeuvreerruimte over op je bureau en kan je voor een cleane set-up gaan waarbij alleen die ene kabel zichtbaar is en je de hub achter je monitor of MacBook legt.

2. BACtrack Go Keychain Breathalyzer

Wij zijn de laatsten om je aan te moedigen dronken achter het stuur te kruipen, maar de Go Keychain Breathalyzer van BACtrack kan je bij twijfel een indicatie geven van het alcoholpercentage in je adem. Het uitvouwbare mondstukje laat je toe om gecontroleerd in het meettoestelletje te blazen, zodat de lucht rondom je het resultaat niet te hard kan beïnvloeden.

De BACtrack Go Keychain werkt met een zelfontwikkelde MicroCheck-sensor die je resultaat best snel verwerkt. Je hoeft er ook naar één knop voor te bedienen, wat een meettest bijzonder eenvoudig maakt. De Go Keychain Breathalyzer is ook maar 37 x 14 x 62 mm groot. Daardoor past hij dus moeiteloos aan je sleutelbos, in de binnenzak van je jas of het handschoenkastje van de auto. Let wel: het is geen professioneel toestel en resultaten kunnen dus wat afwijken, maar je krijgt althans een idee. Dit gadget kan je er alsnog op wijzen dat het beter is om de autosleutel aan iemand anders te geven of op een andere veilige manier thuis te geraken.

3. Keychron-polssteun

We steken het niet onder stoelen of banken dat we fan zijn van Keychron, de Britse start-up die betaalbare, maar kwalitatieve mechanische toetsenborden bouwt. Deze maand zetten we geen toetsenbord in de kijken, maar wel hun knappe polssteunen. Ook onze relatief jonge gewrichten gunnen we graag zoveel mogelijk rust wanneer we ganser dagen op ons klavier liggen te tokkelen.

Keychron geeft je de keuze uit polssteunen van hout, hars, of een combinatie van beiden. Om een polssteun te vinden die bij je toetsenbord past (het hoeft er geen van Keychron te zijn), kan je de technische specificaties van de Keychron-toetsenborden bekijken en de lengte vergelijken met jouw exemplaar. Zowel het hout als hars ogen luxueus op je bureau en voelen dankzij de natuurlijke materialen comfortabel aan. Last van pijnlijke polsen? Geef je knoken de ondersteuning die ze verdienen.