TechPulse gadgets van de maand

Harman Kardon Aura Studio 3

Harman Kardon staat bekend voor zijn knap ontworpen audio-apparaten, maar met de Aura Studio 3 haal je wel iets heel uniek naar je woonkamer. Deze bluetoothspeaker verspreidt met zijn ronde vorm langs alle kanten al jouw favoriete muziek- of podcaststreamingdiensten door je huis. Onderaan zit ook een krachtige subwoofer die de lage tonen van het tafeloppervlak in alle richtingen stuurt voor een elegante luisterervaring. Naast prachtig geluid zorgt de speaker namelijk ook voor een zachte en aangename sfeerverlichting. Bovenaan heb immers je een stijlvol glazen omhulsel dat de aandacht van jouw gasten trekt en zo de lichteffecten binnenin toont. Deze LEDS reageren op de muziek wat de speaker extra dynamisch maakt. Als de bijkomende verlichting niet jouw ding is, dan kan deze ook gewoon worden uitgeschakeld. De speaker komt zonder batterij, dus je zal wel steeds een netsnoer moeten verbergen.

Prijs: 299 euro

Een bluetoothspeaker in een speciaal jasje.

Xbox draadloze headset

Bij een knappe console als de Xbox Series X hoort ook een sterke headset die al jouw game-ervaringen ondersteunt. De nieuwe Xbox draadloze headset van Microsoft laat je volledig in elk spel opgaan dankzij de verschillende geluidstechnologieën waaronder Dolby Atmos, Windows Sonic en DTS Headphone:X. De hoofdtelefoon is voorzien van twee ruime en comfortabele oorschelpen die ontworpen zijn om de druk op je oren te verminderen. Dankzij de aanpasbare vorm en lichte bouw zit hij ook steeds als gegoten. In de oorschelpen zitten draaiknoppen verwerkt zodat je nooit ver moet zoeken om het volume aan te passen.

De beweegbare microfoon zorgt er ook voor dat je deze steeds uit jouw gezichtsveld kan draaien. Met de ingebouwde heroplaadbare batterij kan je tot 15 uren aan een stuk met de hoofdtelefoon aan de slag. De headset kan zonder bijkomende kabels of dongles worden verbonden met de Xbox, en je kan alle geluidsinstellingen aanpassen via de console. Even geen zin meer om te gamen? Koppel de headset dan met jouw andere apparaten via de bluetoothverbinding om te praten of naar muziek te luisteren.

Prijs: 99,99 euro

Een intuïtieve headset voor een geweldige console

Belkin SoundForm Elite

Toch liever op zoek naar een luidspreker die een veelvoud van functies boven vorm plaatst? Dan zit je met de Belkin SoundForm Elite ongetwijfeld gebeiteld. Verbind jouw apparaten via Wi-Fi met de speaker en luister naar je lievelingsmuziek of -podcast. Er is ook een bluetoothverbinding mogelijk voor als je bijvoorbeeld naar audio van jouw smartphone of tablet wilt luisteren. Bovendien is deze speaker voorzien van een platform bovenaan waar je jouw smartphone draadloos (10W) kan opladen. Zo heb je dus steeds jouw muziek en De SoundForm Elite bevat ook slimme assistenten waar je uit kan kiezen, waaronder Alexa van Amazon en Google Assistant. De speaker kan middels Google Home ook aan jouw smart home-familie worden toegevoegd. Als je graag een multi-room opstelling maakt, dan kan je deze speaker met een andere SoundForm Elite verbinden voor geluid in elke kamer.

Prijs: 229 euro

Strakke speaker met veel leuke trucjes.

Philips Sleep & Wake-up Light

De meeste wekkers zijn vrij eenvoudig en doen eigenlijk weinig meer dan ons ’s ochtends irriteren met hun onheilspellende lawaai. Deze maand in onze gadgets: de digitale zonnegroet van Philips. Het Sleep & Wake-up Light van Philips doet echter veel meer, en dat kan je ook al uit de unieke vorm opmaken. Deze wekker is voorzien van een lichtring die langzaamaan oplicht alvorens jouw wekker aangaat, om zo het opkomen van de zon te simuleren en je op een natuurlijke wijze wakker te laten worden. Je kan je eigen lichtthema’s en alarmen kiezen, en ook radio, muziek of vooringestelde natuurgeluiden afspelen. De wekker heeft ook interne sensoren die de temperatuur, aanwezig geluid en luchtvochtigheid meten om je zo jouw slaapkamer te laten aanpassen zodat je jouw slaapkwaliteit kan verhogen. Daarnaast biedt hij ook ademhalingsoefeningen en kunnen alle instellingen middels de SleepMapper-app van Philips in een wip worden aangepast. Deze lamp komt trouwens ook met een snooze-knop bovenaan voor zij die graag nog even in bed blijven.

Prijs: 219,99 euro

Een digitale zonnegroet

Applicatie van de maand

Naast de leukste gadgets kiest onze redactie er iedere maand één app tussenuit. Deze maand is dat Slowly.

Slowly

De manier waarop we communiceren is zo snel geworden dat we bijna boos worden als vrienden of familie niet binnen de 30 seconden antwoorden op onze chatberichten. We zijn het niet meer gewoon van te moeten wachten. Gelukkig is er Slowly dat alles terug een beetje in perspectief trekt. Met deze app kan je berichten sturen naar vrienden of pennenvrienden van over heel de wereld, maar ze zullen er even over doen om aan te komen. De tijd die ze erover doen is net als bij echte post afhankelijk van de afstand tussen jou en de ontvanger, en varieert tussen enkele uren en zelfs dagen. Communiceer met vreemden over de onderwerpen die jouw aanspreken, of stel je bericht naar vrienden eens op als een brief zoals onze grootouders nog deden. De app is beschikbaar op Android en iOS.