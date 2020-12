Ben je ook geen fan van die slechte parkeerautomaten in ondergrondse garages? Kies dan voor de Parkmobile app en alles gaat vanzelf. Hoe werkt het?

Met de Parkmobile-app moet je nooit meer aanschuiven aan de parkeerautomaat, als die al zou werken natuurlijk. Het bedrijf achter de app werkt samen met zoveel mogelijk parkingbeheerders zodat klanten contactloos kunnen parkeren. Aan de hand van je nummerplaat herkent de camera je wagen en kan je moeiteloos binnen en buitenrijden. De afrekening komt nadien. Maar hoe ga je nu te werk met Parkmobile?

Stap 1 / account

Download Parkmobile voor je iOS– of Androidtoestel en ga aan de slag. Volg alle stapjes correct en maak een account aan. Het kan zijn dat Parkmobile je ook meteen om een betaalmethode vraagt zodat je ook daar niet meer aan hoeft te denken. Geen zorgen, al je gegevens kan je nadien nog perfect aanpassen in de app of desktopversie. Ziezo, je kan nu aan de slag. De app biedt twee tarieven.

Een gratis abonnement voor ‘af en toe parkeerders’. Zij hebben dus geen vaste kosten per maand, geen registratiekosten maar betalen wel 0,30 euro per transactie. Het tweede pakket is voor bedrijven en mensen die vaak moeten parkeren. Daarvoor betaal je 2,50 euro per maand/nummerplaat. Daar tegenover staat dan wel dat je geen transactiekosten hoeft te betalen. Ter vergelijking; 4411 rekent 0,25 euro aan per parkeertransactie. Parkmobile is dus ietsje duurder.

Maak een account aan.

Stap 2 / je voertuig

Onder het tabblad account rechtsonderaan kan je indien nodig extra voertuigen toevoegen. Wil je gaan parkeren? Dan moet je links bij het tabje parkeer zijn. Tik op start of zoek een parkeeractie en je bent vertrokken. Parkmobile zal op basis van je locatie (die je overigens wel moet toestaan) meteen ook naar de dichtbijzijnde parkeerpaal of parkeerplaats zoeken. De applicatie toont daarbij meteen de maximumprijs per uur. Wil je ergens parkeren? Tik dan op het kaartje. Een nieuw scherm zal openen.

Voeg extra voertuigen toe indien nodig.

Stap 3 / Parkeeractie

Je gaat nu een nieuwe parkeeractie starten. Tik op de groene knop start om te beginnen. De meter begint nu meteen te lopen. Je krijgt ook de tijd te zien. Bovenaan kan je op het kleine informatieknopje tikken om bijvoorbeeld de openingsuren van de parking te bekijken, of er een bepaalde periode gratis is en hoelang je maximum kan parkeren op die bewuste plek. Kom je hier vaker? Tik dan rechtsbovenaan op het sterretje. De parkeerplek wordt nu automatische toegevoegd aan je favoriete parkeerplekjes. Die kan je terugvinden onder het tabje accountbij favoriete zones.



Voeg ook favoriete parkeerplekken toe.

Stap 4 / Desktop

Een groot voordeel van Parkmobile is de desktopversie. Je hoeft niet altijd de applicatie te gebruiken om een overzicht te hebben van al je parkeeracties. Als je bijvoorbeeld een zaakvoerder bent en verschillende wagens voor je medewerkers hebt, kan je die allen beheren in de desktopversie. Surf daarvoor naar be.parkmobile.com en kies rechtsbovenaan voor login. Je kan hier ook gebruikers & voertuigen toevoegen, facturen downloaden en ga zo maar door.